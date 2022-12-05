Seferihisar'a dev proje! Yeni cazibe merkezi olacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk Cittaslow’u Seferihisar’ın yaşam kalitesini artıracak Kocaçay Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Alanı’nın temelini attı. 88,5 milyon lira kaynakla 136 bin metrekarelik alanda yapılacak proje, dere ıslahının yanı sıra ilçenin yeni cazibe merkezi olacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Kocaçay Deresi'nde oluşturulacak kentsel tasarım alanının temelini attı. Dere ıslahının yanı sıra İzmirlileri yeşille buluşturup dinlenebileceği, temiz havada yürüyüş ve spor yapabileceği bir alana dönüşecek projenin temel atma törenine, Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in yanı sıra Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, kooperatif başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda Seferihisarlı katıldı.

Başkan Tunç Soyer’i tören alanında ilk olarak Seferihisar Çocuk Belediyesi karşıladı. Başkan Soyer, proje alanını inceleyerek bilgi aldı. Kocaçay projesinin büyük bir hayal olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “Kocaçay’da uzun yıllardır bu güzelliği ortaya çıkarmak için hep kaynak arayışındaydık. Seferihisar’da göreve başladığım ilk günlerde şunu demiştik; ‘Seferihisar istiridye içinde bir inci ve biz o inciyi gün yüzüne çıkaracağız’. Emin olun ne yapsak az. Burada göreve başladıktan sonra karakılçık gibi, çocuk belediyesi gibi, masal evleri gibi bir takım adımlar attık. Bunların devamını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde de sürdürüyoruz. Kocaçay bizim gözbebeğimizdi. Bu proje büyük bir hayaldi. Burada yaratacağımız bu alan topyekûn Seferihisar’ın kalitesini artıracak, katma değerini büyütecek. Seferihisar’da insanların çocuklarıyla, sevdikleriyle huzurlu vakit geçirecekleri bir güzel alan yaratmış olacağız” dedi.

Seferihisar’a raylı sistem ve agro turizm mesajı



Seferihisar’da yatırımların hızla devam edeceğini söyleyen Başkan Soyer, “Seferihisar için yapacaklarımız bitmeyecek. Seferihisar, İzmir’in göz bebeği. Seferihisar çok daha fazlasına layık. Göreceksiniz, tarımla turizmin buluştuğu agro turizmin kalbi Seferihisar’da atacak. Burada başlattığımız birçok şeyi İzmir’e taşıdık ama bazıları da Seferihisar’da yoktu. Örneğin raylı sistemler. Vakti geliyor sevgili kardeşlerim” diye konuştu.

“Bundan daha kötüsü olmaz demeyin”



Konuşmasında yurttaşlara umut mesajları veren Başkan Soyer, “Anadolumuz dünyanın en bereketli topraklarına sahip, dünyanın en köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olağanüstü bir coğrafya. Bu olağanüstü coğrafya, muazzam potansiyeller sunuyor bize. Bizler, bu potansiyelin bize sunduğu imkanlarla uyumlu bir hayat yaşamıyoruz. Bütün mesele burada patlıyor. Birileri bizim yoksullaşmamızdan, bizim eksikliklerimizden istifade edip, iktidarını perçinleyerek varlıklarını sürdürmeye çalışıyor. Ama içiniz rahat olsun. Bu bir kader değil ve biz buna mahkûm değiliz. Biz buna mecbur değiliz. Bu olağanüstü medeniyetlere ev sahipliği yapan topraklarda çok daha iyi bir yaşam kalitesi kurabilecek güce sahibiz. Dünyanın zengin ülkelerinde olduğu gibi bir hayatı yaşamamamız için hiçbir sebep yok. Çok daha fazlasına muktediriz. Ama bunun için birkaç şeye ihtiyacımız var. Kişisel egolarımızı, kişisel hırslarımızı bir tarafa bırakmak mecburiyetindeyiz. Eğer o hırslarımızı, egolarımızı dizginleyemezsek, daha çok kaybedeceğiz. Dibe vurduk diyoruz ya; emin olun daha dibi, daha aşağısı var. Bundan daha kötüsü olmaz demeyin. Yukarı çıkmamız mümkün. Bir temel ihtiyacımız var o da omuz omuza olmak. Birbirimizle dayanışmak” şeklinde konuştu

“Bir şey değişecek, her şey değişecek”



Başkan Soyer, “Bizi birbirimizden ayıran sebeplerden çok daha fazla birleştiren sebepler var. Bunu bizden sakladılar. Bizi birbirimizden ayırt etmek için, kutuplaştırmak için politikalar ürettiler. Bizi birbirimizle düşmanlaştırdılar. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Artık bitti. O politikaların sonu geldi; göreceksiniz. Emin olun Türkiye o güzel hedefe doğru yürüyor. Hep beraber yürüyeceğiz göreceksiniz. Bir şey değişecek, her şey değişecek. Çok az kaldı” diye konuştu.

“Kocaçay artık Seferihisar için bir araya gelme alanı olacak”



Seferihisar nüfusunun giderek arttığını ve cazibe merkezi olmaya devam ettiğini söyleyen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise, “Bazı projeler şehirlerdeki günlük hayatın akışını bile değiştirebilir. İşte bugün Seferihisar’ın ilçe merkezi için yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık ediyoruz. Çok yakında şehir merkezinde sosyal hayat için nefes almak için doğayla ve toprakla buluşmak için evden çok fazla uzaklaşmak zorunda kalmadığımız, çocukların güven içinde oynadığı bir kentsel tasarım alanına sahip olacağız. Kocaçay, artık Seferihisar için bir araya gelme alanı olacaktır. Kocaçay uzun yıllardır Seferihisar halkının heyecanla beklediği bir projeydi” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Soyer ve protokol, Seferihisar Çocuk Belediyesi’nin minikleriyle birlikte butona basarak Kocaçay’daki şantiye alanındaki çalışmaları başlattı.

Sürdürülebilir kentsel tasarım alanına dönüştürülecek



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Kocaçay Deresi'ni İzmirliler için çekim merkezi haline getirmeye hazırlanıyor. Sürdürülebilir kentsel tasarım alanına dönüştürülecek Kocaçay deresi için 88,5 milyon lira kaynak ayrıldı. 136 bin metrekarelik alanda yapılacak projeyle, dere ıslahının yanı sıra seyir terasları, bitki adası, yaya köprüsü yapılacak. 2024 yılı içerisinde bitirilmesi planlanan proje kapsamında alana 484 ağaç dikimi yapılacak. Karbon tutan bitkilerden oluşturulan yeşil çitle çevrelenen dere kenarında ahşap güneşlenme terası, oturma birimleri, yürüyüş yolları ile oyun alanları oluşturulacak.