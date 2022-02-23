Seferihisar'a üçüncü Halk Market

Seferihisar Belediyesi’nin diğer belediyelere örnek gösterilen projesi Halk Market’in üçüncü şubesi Karakayalar mevkiinde hizmete hazırlanıyor

Seferihisar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Yiyin Gari ve Halk Market gibi projelerini güçlendirerek ve yenilerini ekleyerek vatandaşları zamlardan ve ekonomik krizin ağırlığından korumak için çalışmalarına devam ediyor.

Seferihisar Belediyesi’nin yerel üreticiyi destekleme vizyonu ile yerli üreticilerden alınan sebze, meyve ve süt ürünleri ile standart bir markette bulunan her şey olacak.

Karakayalar’da yaşayan hemşehrilerden gelen yoğun talep üzerine projelendirilen ve yapımına başlanan Halk Market’te ayrıca sosyal yardım kapsamında ihtiyaç sahiplerinin kullandığı Halk Kart da kullanılabilecek.

Başkan Yetişkin “Söz verdiğimiz gibi Karakayalar halkını Halk Market ile buluşturmaya hazırlanıyoruz. 1973 yılında Halkçı Başkan İhsan Alyanak tarafından İzmir'de kurulan ve ulusal bir marka haline gelerek 2016 yılına kadar faaliyetini sürdüren Tansaş ruhunu canlandıracağız. İsteyen her üreticimizin merkez ve Ürkmez şubeleri olarak hizmetinde olan Halk Market’i Karakayalar’a da taşıyoruz. En kısa zamanda Halk Market’imizi hizmete açacağız” dedi.