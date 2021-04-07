OYUNCU KORONAVİRÜSE YENİLDİ
OYUNCU KORONAVİRÜSE YENİLDİ
0
BAHAR ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT!
BAHAR ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT!
0
ÖLÜM SAYISINDA REKOR KIRDILAR
ÖLÜM SAYISINDA REKOR KIRDILAR
0
KANSERE YAKALANDI!
KANSERE YAKALANDI!
0

Seferihisar Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine zeytinyağı

Seferihisar Belediyesi zeytinyağı fabrikasında yerel üreticilerden alınıp üretilen zeytinlerin yağlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak dağıtıyor

07 Nisan 2021 Çarşamba 14:20

Seferihisar Belediyesi Beyler Köyü’nde bulunan zeytinyağı fabrikasında 100 dönüm zeytinlikten temin edilen zeytinleri işleyerek ürettiği zeytinyağlarını pandemi döneminde maddi zorluk yaşayan ve belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne kayıtlı vatandaşlara her ay iki litre olmak koşulu ile yağ dağıtımına başladı.   

Neredeyse ayçiçek yağı ile aynı fiyata gelen ve hükümet tarafından ihraç edilmesi yasaklanan zeytinyağına ulaşamayan vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Bu projeye Seferihisar'da kaynamayan tencere bırakmayacağız diyerek başladık. Belediyemize ait zeytinliklerimizden topladığımız zeytinin yağlarını ihtiyaç sahibi vatandaşla buluşturuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaya yılmadan devam edeceğiz” dedi.​

Etiketler; #seferihisar belediyesi #zeytinyağı
Önceki Haber
Yavrusu kurtarılana kadar anne köpek oradan ayrılmadı
Sonraki Haber
Konya'da uçak düştü: Pilot şehit oldu
Başkan Arda: O faturayı ortaya çıkartın bu koltuğu bırakacağım
Başkan Arda: O faturayı ortaya çıkartın bu koltuğu bırakacağım
0
Hobi bahçeleri yıkılacak olanlara mahkemeden iyi haber!
Hobi bahçeleri yıkılacak olanlara mahkemeden iyi haber!
0
Üniversiteli Simay'dan acı haber!
Üniversiteli Simay'dan acı haber!
0
Karabağlar'da faaliyet raporu kabul edildi
Karabağlar'da faaliyet raporu kabul edildi
0
İzmirim Kart için Mobil araç yola çıkıyor
İzmirim Kart için Mobil araç yola çıkıyor
0
Park halindeki arabalara çarpan cip takla attı!
Park halindeki arabalara çarpan cip takla attı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.