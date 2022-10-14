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Seferihisar Belediyesi'nden yalan habere suç duyurusu

Seferihisar Belediyesi, basında çıkan Doğanbey Mevkii Sakız Ağacı’nda yol çalışması için belediye ekiplerinin asırlık çam ağaçlarını kestiği haberi ile ilgili suç duyurusunda bulunacak

Seferihisar Belediyesi'nden yalan habere suç duyurusu
14 Ekim 2022 Cuma 11:58

13 Ekim 2022 tarihinde çıkan ve belediye ekiplerinin 30’a yakın çam ağacını kestiğini iddia eden haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Seferihisar Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; ‘’ Basında Doğanbey Mevkii Sakızağacı’nda kesilen asırlık çam ağaçları ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Haberlerde kullanılan fotoğraflardaki ağaçlar yolda değil şahıs mülkiyetinde kalmaktadır ve ağaçlar yola terki yapılan mülkiyet sahipleri tarafından kesilmiştir.
Ağaç kesme işleminde Seferihisar Belediyesi’nin araç gereçleri kullanılmadığı gibi belediyemiz ekipleri tarafından yapılmamıştır.
Her daim doğaya saygılı belediyecilik anlayışımızdan vazgeçmeyeceğimizi bu vesile ile bir kez daha tekrar etmek isteriz.’’ dedi.


Başkan Yetişkin: ‘’Doğa için mücadelede halk ile omuz omuzayız’’


Olay hakkında konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin; ‘’ Haberi gördüğümde belediye ekiplerimizin asla ağaçları kesmeyeceğini biliyordum. Yine de arayıp teyit ettim. Bizim için doğanın ne kadar önemli olduğunu halkımız çok iyi biliyor. Orkinos çiftliklerine, marinanın genişletilmesine, zeytinlik alanların madenlere açılmasına karşı geldiğimiz eylemlerde halk ile omuz omuza mücadele ediyoruz.  Geçen seneden beri ormanlarımız yanarken, bir dal bile bizim için kıymetli iken hakkımızda çıkan ağaç katliamı yaptılar haberlerine göz yummayacağız. Bu sebeple yalan haberin çıkması ve yayılmasında rolü olan kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.’’

Etiketler; #izmir #seferihisar #ağaç kesme #haber
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