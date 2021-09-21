Seferihisar Belediyesi’nden kitap seferberliği

Sosyal Belediyecilik ilkesiyle çalışmalarına devam eden Seferihisar Belediyesi lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri kitaplarla buluşturuyor

Çalışma kitaplarına erişmekte zorluk çeken çocuklar için kitap destek kampanyası başlatan Seferihisar Belediyesi ilk dağıtımı Seferihisar Tepecik Ortaokulu’nda gerçekleştirdi.

600 kitap bağışı

Çalışma kitaplarına ulaşamayan çocuk kalmayacak diyerek yola çıkan Seferihisar Belediyesi öğrencilere 600 kitap dağıttı. Mutlulukları yüzlerinden okunan öğrenciler kitap destek kampanyası başlattığı için Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Seferihisar Belediyesi’ne teşekkür etti.

Başkan Yetişkin “Kitap Seferberliği kampanyamız dahilinde eğitim hayatlarına destek olacak kitap yardımlarımızı çocuklarımıza ulaştırmaya başladık. Destek bekleyen daha çok çocuğumuz var; herkesi belediyemiz Halkla İlişkiler Birimi’ne ulaşarak kitap bağışı yapmaya davet ediyorum.” dedi.​