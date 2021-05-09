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Seferihisar da askıda defter kampanyası başlattı

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de ilçede askıda veresiye defteri kampanyası başlattı

Seferihisar da askıda defter kampanyası başlattı
09 Mayıs 2021 Pazar 08:37

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Seferihisar’da “askıda veresiye” kampanyası başlattı.

Seferihisar Belediyesi tarafından Seferihisar’daki tüm marketlerin veresiye defterlerinin kapanması amacıyla başlayan iyilik hareketine hayırsever vatandaşların katılımı bekleniyor.

Bayrama mutlu girmeyen aile kalmasın 

Başkan Yetişkin “Seferihisar'da bayrama mutlu girmeyen aile kalmasın! Arda Market'in veresiye defterini kapatarak iyilik zincirini başlatıyorum. İyilik hareketinin büyüyeceğine inanarak hayırsever hemşehrilerimi zincirin halkası olmaya davet ediyorum” dedi.​

Etiketler; #seferihisar #seferihisar belediyesi #askıda defter
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