Seferihisar'da Ata Ekmeği ve Armola Peyniri Şenliği

Etkileyici doğası, müthiş lezzetleri ile herkesi kendine hayran bırakan Seferihisar’da bu kez Ulamış köyünde “Ata ekmeği ve Armola Şenliği” gerçekleşecek. 27 Ağustos’ta köyün her sokağından mis gibi yeni pişen ekmeklerin kokusu yükselirken gelen misafirler ata ekmeği ve armola peyniri ile lezzet şöleni yaşayacak

Sağlıklı bir yaşam ve huzurun adresi Ulamış köyünde bir yıl aradan sonra “Ata ekmeği ve Armola Şenliği” misafirlerini yeniden ağırlayacak. Şenlik kapsamında kurulacak üretici pazarlarında Seferihisar bölgesinin yerel ürünleri satışa sunulacak, yerel lezzetler ikram edilecek. Seferihisar Bandosu ve Ege 5’lisinin müzik ziyafeti sunacağı şenlikte özel çocuk etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları, şişme oyun parkurları minik ziyaretçilere de unutulmayacak bir gün yaşatacak.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin “Ata Ekmeği ve Armola Peyniri Şenliği”ne herkesi davet ederek “Ata buğdayımızı 5. şenliğimizde artık dünyaya tanıtmak istiyoruz. Ege Bölgesi’nin kadim şehri Seferihisar’da atalık buğdayının çeşitlerini arttırabilmek için araştırmalara başladık. M. Ö. 3000 yıllarında kurulan Teos Antik kentinde bugün yapılan kazılarda yazıtlar kültsel dokularda, yontularda topan karakılçık buğdayı yer aldığı ortaya çıktı. Bu binlerce yıllık buğdayı tüm dünya öğrenmeli. Bunun için yurtdışından misafirlerimizi de Seferihisar’da ağırlıyoruz. Atalarımızdan bize miras kalan bu tohumu dünyaya tanıtacağız” dedi.

100 yıllık tekniklerle üretilen Ata ekmeği ve Armola Peyniri Şenliği’nin bu yılda binlerce misafiri ağırlayacak. Ata tohumlarına sahip çıkan Seferihisarlılar Cumartesi günü misafirlerini bekliyor.



Festival programı



12:00 Yerel üreticilerin stantlarının kurulması ve açılması

14:00 Seferihisar Bandosu eşliğinde açılış

14:30 Protokol konuşmaları

15:00 Ege 5’lisi konser

17:00 Seferihisar Belediye Bandosu Müzik Dinletisi



Tüm gün devam edecek etkinlikler;

Üretici pazarı, yerel lezzetler, STK standları etkinlikleri, çocuk belediyesi standı, şişme oyun parkurları, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları.