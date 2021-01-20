Seferihisar'da Başkan açıkladı: Vergi borcumuz sıfırlandı

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, belediyenin vergi borcunu sıfırladıklarını söyledi

Seferihisar Belediyesi, vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından peşin ödemeye gitti. Peşin ödeme sayesinde belediye kasasından yaklaşık 11 milyon TL az para çıktı. 28 Milyon TL vergi borcunun 17.5 Milyon TL'sini ödeyip sıfırladı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, " Bu dönemden Seferihisar Belediyesi'nin özverili çalışmaları ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in ilçemize yaptığı yatırımlarla daha güçlü çıktık" dedi.

Seferihisar Belediyesi'nin devlete olan vergi borcunun sıfırlanmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Hedefimiz Seferihisar'da yatırım, üretim ve istihdamı arttırmak, belediyemizin ekonomisini güçlendirmek. Hizmet kalitemizi daha da iyileştirmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Pandemi dönemi ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz belediyemizi çok zorladı. Bu dönemden Seferihisar Belediyesi'nin özverili çalışmaları ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in ilçemize yaptığı yatırımlarla daha güçlü çıktık" dedi.

2020 GELİR-GİDER BÜTÇESİ LED EKRANLARDAN İLAN EDİLECEK!

2020'de gerçekleşen gelir ve gider kalemlerini çarşı merkezindeki led ekrandan halka ilan edeceğini açıklayan Başkan Yetişkin, "Kamu kaynaklarımızı ne şekilde kullandığımızı ortaya koyarak şeffaf yönetim ilkesiyle, harcadığımız her kuruşun hesabını yurttaşlarımıza vermeye devam edeceğiz" dedi.​