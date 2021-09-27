Seferihisar'da çevre dostu proje hayata geçti

Seferihisar Belediyesi, lavaboya ve diğer yerlere dökülmesi durumunda insan sağlığına, canlılara ve çevreye ciddi olumsuz etkileri olan atık yağları toplama kampanyası başlattı

Sıfır Atık projesi kapsamında, Kolza Biodizel Bitkisel Atık Yağ Geri Dönüşüm Firması ile işbirliğiyle bildirilen atık yağların ev ve iş yerlerinden alınması sağlanıyor.

Atık yağların doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesinin hedeflendiği proje sayesinde 444 30 19 hattını arayarak atık yağ bildiriminde bulunan tüm vatandaşların atık yağları ev ve iş yerlerinden toplanarak yağlar ekonomiye geri kazandırılacak.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin “Çöpe dökülen atık yağlar, içme suyumuz olan yer altı sularının kirlenmesine neden olmakla birlikte 1 lt atık yağ 1 milyon litre içme suyunu içilemez hale getiriyor. Dolayısıyla Sıfır Atık projemiz kapsamında sürdürülebilir bir gelecek, çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için tüm vatandaşlarımızı ev ve iş yerlerinde biriktirdikleri atık yağları bildirerek kampanyaya katılmaya davet ediyorum.” dedi.



Bitkisel Atık Yağların Çevreye Etkileri ;

1 litre kullanılmış yağ, 1 milyon litre içme suyunu yani 15 kişinin bir yılda alması gereken suyu içilmez hale getirir.

Kullanılmış bitkisel yağlar, atık su kirliliğinin % 25‘ini oluşturmaktadır.

Atık yağlar, atık su giderlerinde ve kanalizasyon hatlarında birikerek boru kesitlerinin daralmasına ve tıkanmalara sebep olmaktadır.

Atık yağlar, atık su arıtma tesislerinin yoğun ve hızlı bir şekilde kirlilik yükünü artırarak işletme maliyetini yükseltir.

Evsel atıklarla karıştırılan atık yağlar, katı atık depolama sahalarında yangınlara neden olmaktadır.

Bitkisel atık yağların kalorileri çok yüksektir. Bu atık yağlar kanalizasyona döküldüğü zaman su yüzeyini kaplar ve bu su sistemine zarar verir, güneş ışığını engeller ve havadan suya oksijen transferini önler.

Zamanla suda bozularak sudaki oksijenin tükenmesini hızlandırır.

Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar, buralarda yaşayan canlı türlerine zarar verir.​