Seferihisar'da deniz çekildi Başkan açıklama yaptı

Sığacık'ta denizin çekilmesi ile ilgili Seferihisar Belediyesi'nden açıklama geldi

Seferihisar Sığacık'ta denizin 25 metre çekilmesi üzerine Seferihisar Belediyesi'nden açıklama geldi.

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından Seferihisar Sığacık'ta denizin çekilmesi vatandaşlarda panik yarattı.

30 Ekim 2020 yılında İzmir'de 6.9 şiddetindeki depremin ardından gerçekleşen tsunamiyi hatırlayan yurttaşlar benzer bir afetin gerçekleşmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Başkan Yetişkin; ''Endişelenmeye gerek yok''

Deniz çekilmesi hakkında konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin;''Seferihisar'da deniz çekilmesi her sene yaşadığımız bir durumdur. Yine de halkımızın içini rahatlatmak için hem deniz bilimci hem de yer bilimci bilim insanlarıyla ayrı ayrı görüştüm. Mevsimsel olarak gelgitten ve yüksek basınçtan kaynaklı bir durum. Görüştüğüm uzmanlar İskenderun'da gerçekleşen deniz taşmasının sebebinin Doğu Anadolu fay hattının kıyıya çok yakın olmasından kaynaklı olduğunu ve bu fayın Seferihisar ile bir ilgisi olmadığını söylediler. Bu sebeple endişelenmeye gerek yok. '' dedi.