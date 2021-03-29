Seferihisar'da doğalgaz atağı!

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, 2023’e kadar Seferihisar'daki tüm mahallelere doğalgaz geleceğinin sözünü yineledi

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda, Seferihisar nüfusunun yarısının faydalandığı doğalgazın, tüm mahallelere gelmesi için çalışmalarını sürdüren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Seferihisar nüfusunun %50’si doğal gaz ile buluştu, 2023’e kadar tüm mahallelerimizi ‘söz verdiğimiz gibi’ doğalgaz ile buluşturacağız" dedi.

İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik’i Tepecik Mahallesi Muhtarı Azat Aktaş ile birlikte makamında ziyaret eden Başkan Aydın, “İzmir Gaz Gene Müdürü Ahmet Bey ile yaptığımız görüşmelerde bu yıl içerisinde Tepecik Mahallesi için gerekli planlamalar yapılıyor. Doğalgaz ana şebeke borularının döşenmesi için çalışmalar yıl içerisinde başlayacak. Önümüzdeki yıl ise Akarca bölgesi dâhil olmak üzere Tepecik Mahallesi’nin tamamı doğalgaza kavuşacak. 2022 yılında buna daha hız kazandırarak, 2023’e kadar Seferihisar’da doğalgazı olmayan mahalle bırakmayacağız. Ayrıca İzmir Gaz ile doğrudan temasa geçilebilmesi için Seferihisar’a irtibat bürosu talebimiz olmuştu, çok kısa bir zamanda ilçemizde İzmir Gaz Abone Merkezi açılıyor. Böylelikle hemşehrilerimiz işlemlerini rahatlıkla halledebilecekler” dedi.

SPOR ALANLARI YENİLENİYOR

Seferihisar'daki spor tesislerinin yenilenmesi için de girişimlerde bulunan Başkan Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi ziyaret ederek, taleplerini iletti. Mersin Alanı Mahallesi’nde kullanılamayan bir spor tesisinin yenilenmesi ve ilçedeki kapalı spor salonunun yetersizliğinden dolayı yıkılıp yenisinin yapılmasını ile ilgili istişarelerde bulunan Başkan Aydın, "Spor alanlarımızın yenilenerek Seferihisarlı hemşehrilerimizin hizmetine sunulması için müjdeyi aldık. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Murat Eskici hafta sonu bir heyet ile birlikte ilçemize geldi. Tesislerde incelemelerde bulunarak ilk tespitlerini yaptı. Daha önce İzzet Gül Stadyumu’nda yaptığımız gibi Şehit Osman Koç Stadı'nı da tekrardan ilçemize kazandıracağız. Ayrıca Seferihisar gençliğine yeni bir alternatif olacak bir Gençlik Merkezi’ni de ilçemize kazandırmak için talepte bulunduk. Amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak, bir araya getirerek kendi gelişimleri için çalışmalar yapacağı bir ortam sağlamak. Sporun kalbi Seferihisar’da atacak" dedi.