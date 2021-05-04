Seferihisar'da esnaf YİYİN GARİ'den memnun

Sıfır komisyonlu uygulamayla hem esnaf hem vatandaş mutlu

Seferihisar Belediyesi'nin hayata geçirdiği YİYİN GARİ online sipariş uygulamasıyla Seferihisar'da hizmet veren 50'ye yakın işletme, esnaftan komisyon almayan YİYİN GARİ çatısı altında toplandı.

Uygulama oldukça ilgi görürken Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Seferihisar'da yerel esnafımızın her zaman yanındayız. Pandemi dolayısıyla ekonomik olarak sıkıntı yaşayan yerli esnafımız için hayata geçirdiğimiz YİYİN GARİ online sipariş uygulamamız ile yerel esnaf ile tüketiciyi doğrudan buluşturuyoruz" dedi.

Seferihisar Belediyesi ilçedeki manavdan restorana, hırdavattan markete bütün yerel işletmeyi bu uygulamada toplamayı amaçlıyor.

Uygulamaya dahil olan işletmeler sipariş geldiği takdirde kendi kuryeleri aracılığıyla ürünleri adrese teslim ediyor.

Has Konyalı Seferihisar'ın işletme sahibi Kadir Akdeniz "Komisyon oranı yok, bu uygulama biz esnaflar ve tüketici için çok faydalı bir çalışma oldu. Başka uygulamalarla da çalışıyoruz ancak yüzde 12-15 gibi komisyonlar ödüyoruz. Bu uygulama sayesinde ürünlerimizi tüketiciyle komisyonsuz olarak buluşturacağız. Hem tüketici hem de biz memnunuz" diye konuştu.​