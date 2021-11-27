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Seferihisar'da fırtına tekneleri batırdı!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle kıyıda bağlı olan iki amatör balıkçı teknesi alabora oldu, 4 teknede de hasar meydana geldi

Seferihisar'da fırtına tekneleri batırdı!
27 Kasım 2021 Cumartesi 08:26

Ege Denizi'nde etkisini sürdürün fırtına, dün akşam saatlerinden itibaren Seferihisar'da hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle, Sığacık Mahallesi'nde kıyıda bağlı olan iki amatör balıkçı teknesi iplerinin kopması sonucu alabora oldu. Fırtınada 4 teknede de hasar meydana geldi. Fırtına, ilçede etkili olmaya devam ediyor.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #seferihisar #fırtına
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