Seferihisar'da gün yüzüne çıkartılan karakılçığın üretimi 11 bin dönüme kadar ulaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 2011 yılında Seferihisar'da görev yaptığı sırada gün yüzüne çıkardığı karakılçık tohumu kent ve ülke genelinde yayılmaya devam ediyor. Şu an ülke genelinde 11 bin dönüm karakılçık arazisi olduğu öğrenilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ve İzmir Köy Koop Birliği’yle Menderes’te karakılçık tohumunun ekimi yaptı





İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları her geçen gün büyütüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Menderes’in Develi Mahallesi’ndeki arazide Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Bölümü öğrencileriyle atalık karakılçık tohumunun ekimi yapıldı.



Etkinliğe İzmir Köy Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan, Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu, Gazeteci-Yazar Tuncer Beybağ, gastronomi öğrencileri, muhtarlar ve kooperatif başkanları katıldı.



“Seferihisar’dan başlayan hikayeye ortak olduğunuz için teşekkürler”

Kurda kuşa aşa diyerek ekim yapan İzmir Köy Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer, “Bir avuç tohumun bizleri bir araya getirmesi çok kıymetli. Pandemi sonrası veya krizden krize değil de gerçekten sürdürülebilir ve sağlıklı, gerçek gıdaya ulaşmanın gereği neyse onu yapmalıyız. Bu da nereden başlıyor? Sonu çatala da mutfağa da sofraya da gitse topraktan başlayan bir hikaye. Öğrencilerimizin de buna katkı koyabilmesi bizi çok mutlu etti. Gençlerin sağlıklı gıdayı bilmesi, sahip çıkabilmesi önemli. Karakılçık tohumunun Seferihisar’dan kurda kuşa aşa diye dağıtılmasıyla başlayan hikayeye ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz” dedi.



“Çoğalmaya devam edeceğiz”



Atalık karakılçık tohumunun Seferihisar’da 2011 yılında başlayan çoğaltım sürecinden bilgiler veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, “Kurda kuşa aşa diyerek iki doğaya bir kendimize attığımız zaman bu kutsal matematikle tohumun her sene katlanarak çoğaldığını görüyoruz. Ülkede 11 bin dönüm üzerinde karakılçık arazilerimiz var. Çalışmamıza önder olan Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e, kooperatiflere, sizlere teşekkür ediyorum. Çoğalmaya devam edeceğiz ama sizler de bu elde ettiğimiz ürünün mutfaktaki halini görmemize sebep olacaksınız” diye konuştu.



“Eğitimimize katkı olan her şey bizi için önemlidir”



Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç.Dr. Seda Genç, “Üretime katkıda bulunmak, karakılçık gibi atalık bir tohumun ekimini yapmak öğrencilerimiz için de bizler için de çok güzel bir deneyim oldu. Yaz başında bunun hasadını yapacağız. Öğüttükten sonra da karakılçık unundan ekmek yapacağız öğrencilerimizle. Eğitimimize katkı olan her şey bizi için önemlidir. Yerelde kalkınma ve sürdürülebilirliğe çok inanıyoruz. Öğrencilerimizin kendi ürettikleri ürünlerden bir mamul madde yapması bizim için çok önemli. Artık Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerimizin atalık karakılçık buğday tarlası var. Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“İnsan sağlığı için bir milattır”



Gazeteci-Yazar Tuncer Beybağ ise, “Doğal ürünler yersek, ata tohumlarından ürünlerle beslenirsek insanın metabolizması bunları tanımaya elverişli. Ama yapay gıdaları yediklerinde insan metabolizması bunları tanımadığı için birçok adı konulmamış hastalıklar yaşıyoruz. Sayın Tunç Soyer ve Neptün Soyer’e çok teşekkür ediyorum. Bu gerçeği görüp de kaybolmakta olan atalık karakılçık tohumunu bir avuçtan bu kadar üreterek İzmir ve Türkiye’ye tanıtacak şekilde sofralara getirmeleri insan sağlığı için bana göre bir milattır” dedi.



Tarlaya girerek ekime katılan üniversite öğrencileri de deneyimden duydukları heyecan ve memnuniyeti aktardı. Öğrenciler ayrıca sorumluluk alarak hasada kadar tarlanın bakımını üstlendi.