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Seferihisar'da 'Halk Giysi' projesi

Seferihisar Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışına bir yenisini ekledi. Ekonomik krize karşı vatandaşının yanında olan Seferihisar Belediyesi son olarak "Halk Giysi" projesini hayata geçirdi

30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:18

Yoksulluğun her türlüsü ile mücadeleyi bir görev edinen Seferihisar Belediyesi Halk Giysi'nin kapılarını ihtiyaç sahiplerine açtı. Seferihisar'da dayanışmayı dört koldan yürüten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin sosyal yardım ekiplerini genişletti. Son olarak Halk Giysi'nin açılışını gerçekleştiren Yetişkin Halk Giysi aracılığı ile hem yeni hem de temiz ikinci el giyim eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırdıklarını söyledi. Seferihisarlılardan güçlerinin yettiği kadar destek beklediklerini belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Yakında okullar açılacak. Yoksul çocuklarımızın rahat eğitimini sürdürebilmesi için herkesten destek bekliyoruz. Biz birlik ve beraberliği, yeri geldiğinde omuz omuza mücadele etmeyi iyi bilen bir toplumuz. Bu zor günleri yardımlaşma ile birbirimize destek olarak atlatacağız" dedi.

Seferihisar Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışına bir yenisini ekledi. Ekonomik krize karşı vatandaşının yanında olan Seferihisar Belediyesi son olarak "Halk Giysi" projesini hayata geçirdi.

Etiketler; #seferihisar #halk giysi projesi
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