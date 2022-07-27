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Seferihisar'da iki yangın birden!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 2 ayrı noktada çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Seferihisar'da iki yangın birden!
27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:26

Kırsal Orhanlı Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları fark edenler, durumu Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbarla bölgeye 4 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi. Alevler, 1,5 saatte kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Yeniköy mevkisindeki makilikte de saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 15 dakikada söndürüldü.

Her iki yangında da soğutma çalışmaları sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #seferihisar #izmir #yangın
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