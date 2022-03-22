SEVİLEN OYUNCU GÜLDÜR GÜLDÜR'DE
SEVİLEN OYUNCU GÜLDÜR GÜLDÜR'DE
0
İLYAS SALMAN HAKİM KARŞISINDA
İLYAS SALMAN HAKİM KARŞISINDA
0
RECEP İVEDİK 7 GELİYOR!
RECEP İVEDİK 7 GELİYOR!
0
DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜLER
DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜLER
0

Seferihisar'da istihdam desteği

Seferihisar Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi bünyesine bağlı olan İŞKUR CV bankasında ilçe sınırlarında ikamet eden işsiz vatandaşların istihdamı için çalışmaya devam ediyor

Seferihisar'da istihdam desteği
22 Mart 2022 Salı 12:40

Seferihisar Belediyesi, Seferihisar'da faaliyet gösteren üretim atölyesi, işletme ve benzeri kurumlarla irtibata geçip ihtiyaç duyulan işci ve kalifiye elamanı işverenlere yönlendirerek işsiz vatandaşlara destek oluyor.
 
Geçtiğimiz dönemden itibaren belediyeden yönlendirilen 1000 başvuru kaydından 500'üne olumlu dönüş sağlandı.
 
Bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan turizm ve üretim atölyelerine yönlendirilen 500 başvurunun iş başı yaptığı bildirilirken İŞKUR CV Bankası başvuru almaya devam ediyor.
 
Başkan Yetişkin "Üç temel vizyonumuzdan biri de vatandaşımızı sürdürülebilir yöntemlerle ekonomik krizden kurtarmak. Sosyal yardım projelerimizin dışında vatandaşımıza kalıcı bir çözüm olacak iş imkanı sağlamak için İŞKUR CV Bankası ile işverenlerle işe ihtiyacı olan hemşehrilerimizi buluşturuyoruz" dedi.

Etiketler; #seferihisar #işsiz #cv
Önceki Haber
Soyer: "İzmir'i İzmir yapan farklılıkların bir araya gelmesiyle oluşan zihniyettir"
Sonraki Haber
Karaburun halkı yüzer iskele için sandığa gidiyor
Arıtma lideri İzmir'e bir çevre tesisi daha
Arıtma lideri İzmir'e bir çevre tesisi daha
0
Öldürülmeden üç gün önce kuzenine "Beni öldürecek" demiş!
Öldürülmeden üç gün önce kuzenine "Beni öldürecek" demiş!
0
Karaburun halkı yüzer iskele için sandığa gidiyor
Karaburun halkı yüzer iskele için sandığa gidiyor
0
Soyer: "İzmir'i İzmir yapan farklılıkların bir araya gelmesiyle oluşan zihniyettir"
Soyer: "İzmir'i İzmir yapan farklılıkların bir araya gelmesiyle oluşan zihniyettir"
0
İzmir'de genç kızı öldürüp Almanya'ya kaçtı! 6 yıldır çözülmeyen sorun...
İzmir'de genç kızı öldürüp Almanya'ya kaçtı! 6 yıldır çözülmeyen sorun...
0
Karabağlar'da nevruz coşkusu
Karabağlar'da nevruz coşkusu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.