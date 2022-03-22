Seferihisar'da istihdam desteği

Seferihisar Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi bünyesine bağlı olan İŞKUR CV bankasında ilçe sınırlarında ikamet eden işsiz vatandaşların istihdamı için çalışmaya devam ediyor

Seferihisar Belediyesi, Seferihisar'da faaliyet gösteren üretim atölyesi, işletme ve benzeri kurumlarla irtibata geçip ihtiyaç duyulan işci ve kalifiye elamanı işverenlere yönlendirerek işsiz vatandaşlara destek oluyor.



Geçtiğimiz dönemden itibaren belediyeden yönlendirilen 1000 başvuru kaydından 500'üne olumlu dönüş sağlandı.



Bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan turizm ve üretim atölyelerine yönlendirilen 500 başvurunun iş başı yaptığı bildirilirken İŞKUR CV Bankası başvuru almaya devam ediyor.



Başkan Yetişkin "Üç temel vizyonumuzdan biri de vatandaşımızı sürdürülebilir yöntemlerle ekonomik krizden kurtarmak. Sosyal yardım projelerimizin dışında vatandaşımıza kalıcı bir çözüm olacak iş imkanı sağlamak için İŞKUR CV Bankası ile işverenlerle işe ihtiyacı olan hemşehrilerimizi buluşturuyoruz" dedi.