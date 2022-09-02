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Seferihisar'da İyilik Elden Ele

Seferihisar Belediyesi’nin ekonomik kriz sürecinde vatandaşlara destek kampanyası sürüyor. Sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Seferihisar Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere bu kez “Elden Ele Pazar” projesi ile destek oluyor. Hayırsever vatandaşların sağladığı gıda ürünlerini “Elden Ele Pazar” projesi ile ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Seferihisar Belediyesi bu özel yardım kampanyası ile bir ilke imza attı

Seferihisar'da İyilik Elden Ele
02 Eylül 2022 Cuma 12:07

Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların artık sağlıklı gıdaya ulaşmasının zor olduğu bugünlerde Seferihisar’da dayanışma büyüyor. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin vatandaşın gıda ihtiyacını gidermek için böyle bir proje hazırladıklarını belirterek “Dünyada iklim krizinden kaynaklı gıda sorununu baş gösterdiği günümüzde hem gıda israfını önlemek hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda temin etmek için ‘Elden Ele Pazar’ mızı kurduk. Bu proje ile pazarcı esnafı pazarda gün sonunda kalan ürünlerini belediyenin açtığı tezgahlara ulaştıracak, ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımız da ücretsiz bir şekilde alacak. Hiçbir ailemizin Seferihisar’da hayat pahalılığı yüzünden mutfağında sıkıntı yaşanmasını istemiyoruz” dedi.

Seferihisarlı çiftçilerden dayanışmaya destek


“Elden Ele Pazar” projesini Seferihisarlı çiftçiler de katkı sağlayacak. Çiftçiler kendi bahçe ve tarlalarındaki ürünlerini vererek dayanışmaya katkı koyacak. Üreticiler ile halk arasında bir köprü olarak dar gelirli vatandaşlara destek olacak kampanyanın Türkiye’ye örnek olması bekleniyor.

Etiketler; #izmir #seferihisar #elden ele
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