Seferihisar'da karakılçık buğdayı ekimine başlandı

Karakılçık buğdayının kaybolmaya yüz tutmuş olan tohumunu bulup çoğaltan ve taş değirmende öğüterek adına “Ata Ekmeği” denen ekmeği üreten Seferihisar Belediyesi, Karakılçık buğdayının ekimine başladı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında üretimin öneminin ciddi derecede arttığı bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden biri de buğday oldu. Ayrıca karakılçık buğdayından yapılan una talepler de büyük bir artış gösterirken İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi üreticilere tam destek vereceklerini açıkladı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in Seferihisar’da 2009 yılında başlatmış oluğu Yerel ve Kırsal Kalkınma çalışmalarının bir sonucu olarak başlayan, “Başka Bir Tarım Mümkün” projesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her projede olduğu gibi, tarımda da sürdürülebilirlik ilkesinin temellerinin atıldığı ilçemizde yerel tohumları korumak ve küçük üreticiyi desteklemek adına bu yıl da karakılçık buğdayımızı bu güne kadar olduğu gibi “Kurda Kuşa Aşa” diyerek serpiyoruz” dedi.

Seferihisar’da 9 yıldır 300 dönümlük alanda üretilen Karakılçık buğdayının 1000 dönümlük alanda üretilmesi hedefleniyor.