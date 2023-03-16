Seferihisar'da kesici atıklar ayrı toplanacak

Seferihisar Belediyesi kullanılmış tıraş bıçaklarının sebep olabileceği çevre sorunlarına karşı harekete geçti.

Seferihisar'da kesici atıklar ayrı toplanacak
16 Mart 2023 Perşembe 11:32

Evsel atıklara karışarak hem sağlık açısından sorun yaratan hem de çevreye zarar veren atıklar artık ayrı toplanacak. Yeni hayata geçirilen proje kapsamında Seferihisar'da faaliyet gösteren tüm berber ve kuaförlere "Atık tıraş bıçağı kutusu" dağıtılmaya başlandı. Çöp kutularında hem insan hem hayvan sağlığını tehdit eden tıraş bıçakları artık özel kutularda toplanarak ayrıştırılacak.

Yetişkin "Artık kesici atıklar çevreye zarar veremeyecek"

Seferihisar'da atık oluşumunun engellenmesine yönelik başlatılan bu yeni çalışma ile bu sağlığa zarar verebilecek kesici aletler kaynağında ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak. Çöp konteynerlerine atılan tıraş bıçaklarının çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla bu çalışmanın startını veren Seferihisar Belediyesi çevre koruma çalışmalarına bir yenisini ekledi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin çevre konusuna hayati önem verdiklerini belirterek "Bu atıklar hem çevreye hem de sokak hayvanlarına zarar veriyordu. Bundan böyle sağlığımızı tehlikeye atacak tıraş bıçakları berber ve kuaförlere gönderdiğimiz atık kutularında toplanarak geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırılacak. Bundan sonra atıkları ayrıştırma sırasında çalışanlarımızın zarar görmesinin önüne geçildiği gibi sokaktan beslenen hayvanlar da yaralanmayacak. Bütün berber ve kuaförlerimize 'Atık tıraş bıçağı kutusu' dağıttık. Sıfır atık için çabalıyoruz" dedi.

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