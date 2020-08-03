Seferihisar'da makilik alanda yangın çıktı

Seferihisar ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Seferihisar'da makilik alanda yangın çıktı
03 Ağustos 2020 Pazartesi 01:20

Düzce mevkisindeki yer yer ağaçların bulunduğu makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz, yangına müdahale etmeye başladı. Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangının rüzgarın etkisiyle yayılmaması için çalışma yürütülüyor. 

Seferihisar ilçesindeki makilik yangını kısmen kontrol altında

Seferihisar ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, yoğun müdahale sonucu kısmen kontrol altına alındı. Düzce mevkisindeki yer yer ağaçların bulunduğu makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 5 arazözle, yangına müdahale edildi. Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangının rüzgarın etkisiyle yayılmaması için çalışma yürütüldü. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, kısmen kontrol altına alındı. 

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