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Seferihisar'da mavi bayraklı plaj sayısı 9'a yükseldi

Seferihisar Mavi Bayrak gururunu yaşıyor. İlçede Mavi Bayraklı plaj sayısı 9'a yükseldi

Seferihisar'da mavi bayraklı plaj sayısı 9'a yükseldi
18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:03

Deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine önem verildiğini, çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını ve plajı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güveliğinin garanti edildiğinin göstergesi olan Mavi Bayrak çalışmaları 2011 yılından bugüne Seferihisar’da devam ediyor.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin “Dünyanın 50 ülkesinde uygulanan Mavi Bayrak Programı, turizm sektöründe plaj ve marinalara verilen çok önemli uluslararası bir çevre ödülü. Mavi Bayrak, deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine verilen önemi, plaj veya marinaların hijyenini ve güvenilirliğini uluslararası anlamda teyit ediyor. Küresel pandemi yaşadığımız bu dönemde mavi bayrak uygulaması, yerli ve yabancı turistler için çok büyük bir önem taşıyor. Seferihisar’da sezona girdiğimiz günden itibaren denizimiz ve plajlarımız aynen bugün olduğu gibi tertemiz. Gelecek nesillere de bugün olduğu gibi pırıl pırıl sahiller bırakmak ve Seferihisar’ı dünya çapında bir turizm destinasyonu haline getirmek için yılmadan çalışacağız” dedi.


Seferihisar Belediyesi tarafından işletilmekte olan Mavi Bayraklı halk plajı sayısı ile Seferihisar Türkiye çapında ilk sırada yer alıyor.


Seferihisar’da bulunan Mavi Bayraklı plajlar;


Büyük Akkum plajı, İztur Sertur halk plajı, Gemisuyu Mevkii halk plajı, Bahadır Mevkii halk plajı, Ömür Beldesi halk plajı, Sakızağacı Mevkii halk plajı, Havacılar Sitesi halk plajı, Bengiler Mahallesi halk plajı, Ürkmez Sağlık Ocağı halk plajı.

Etiketler; #seferihisar #seferihisar mavi bayrak #seferihisar plajları
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