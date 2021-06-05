Seferihisar da sıfır vaka ile yaza hazır!

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin turizm sezonu hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti

Seferihisar'da yaz sezonu hazırlıkları sona erdi. Seferihisar Belediyesi özverili çalışmalarıyla pandemi süreci ve kış sezonu boyunca sosyal belediyeciliğin örneğini gösterdi.

Özellikle Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri ekiplerinin mesai mevhumu göstermeksizin çalışmaları Seferihisar'da yaşanan pandemi sürecinde vatandaşın kış sezonunu rahat bir şekilde geçirmesini sağladı.



Ekipler gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor



Başkan Yetişkin vatandaşın sıkıntısız bir yaz geçirmesi için tüm ekiplerin büyük bir özveriyle çalışmalarına devam edeceğinin altını çizerken "Hemşehrilerimizle birlikte koronavirüse karşı özveriyle verdiğimiz mücadele sayesinde Seferihisar'ımızda yaz sezonuna sıfır vaka ile giriyoruz. Gerekli tüm tedbirleri alarak, kontrollü sosyal hayat kuralları doğrultusunda Seferihisar'da yaza hazırız. Sağlıklı ve bereketli bir sezon olması dileğiyle!" ifadelerinde bulundu.​