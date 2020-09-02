Seferihisar'da sünnet şöleni

Seferihisar Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bu yıl 5.’sini gerçekleştirdiği Sünnet Şöleni etkinliği düzenledi.

Seferihisar'da sünnet şöleni
02 Eylül 2020 Çarşamba 12:39

13 çocuğun sünnet olduğu şölende çocukların sünnetleri Etik Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Üroloji Kliniği’nde gerçekleştirildi. Sünnet kıyafetleri Bahar Çiçek Evi tarafından karşılanırken Seferihisar Belediyesi Yeni Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Belediye Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve Yelda Celiloğlu sünnet olan çocuklara çeyrek altın taktı.

Önceki Haber
Pastacılara da altın bilezik
Sonraki Haber
Rüzgar enerjisi, açıkları kapatıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.