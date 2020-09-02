Seferihisar'da sünnet şöleni

Seferihisar Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bu yıl 5.’sini gerçekleştirdiği Sünnet Şöleni etkinliği düzenledi.

13 çocuğun sünnet olduğu şölende çocukların sünnetleri Etik Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Üroloji Kliniği’nde gerçekleştirildi. Sünnet kıyafetleri Bahar Çiçek Evi tarafından karşılanırken Seferihisar Belediyesi Yeni Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Belediye Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve Yelda Celiloğlu sünnet olan çocuklara çeyrek altın taktı.