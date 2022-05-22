Seferihisar'da tohum takas şenliği. 300 bin fide dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı Tohum Takas Şenliği’nin on birincisi Seferihisar’da düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından atalık tohumların buluştuğu etkinlikte 300 bin fide dağıtıldı. Şenliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, atalık tohumların korunması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda atalık tohumları korumak ve çoğaltmak için başlatılan Tohum Takas Şenlikleri on birinci kez Seferihisar’da düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Seferihisar Belediyesi tarafından Ürkmez Çarşısı’nda yapılan Tohum Takas Şenliği’ne İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları, kooperatif başkanları ve temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

“Ülkemizi yoksulluğun pençesinden kurtaracağız”

Şenliğin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Tohumlarımızın bereketinin ülkemize ve tüm dünyaya ulaşmasını istiyoruz. Atalık tohumlarımızın kıymetini anlatmaya ilk olarak köylerimizden, tarladaki çiftçilerimizden başladık. Atalık tohumların yüz yıllardır kendini yenileyen, sürdürülebilir gıdanın temeli olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu süreçte en büyük destekçimiz, atalarından kalan tohumlarını sandıklarından çıkarıp bizimle paylaşan kadınlarımız, yaşlılarımız oldu. Bir avuç tohumla çıktığımız yolda Türkiye’nin ilk Tohum Takas Şenliği’ni İzmir’de Seferihisar’da gerçekleştirdik. Unutulmaya yüz tutan tohumları yeniden üreticilerimizle buluşturmuş olduk. Atalık tohumların hak ettiği değeri görmesi için bir çok konuda önderlik yaptık. Karakılçık buğdayımız Türkiye’de binlerce dönümde ekiliyor. Binlerce aileyi doyuruyor. Karakılçık buğdayı İzmir’in sınırlarını aşmış, Kars’a kadar ulaşmıştır. Küçük üreticilerimizi birer ihracatçı haline getirmek için en büyük gastronomi fuarı Terra Madre’yi İzmir’e taşıyoruz. Önümüzdeki tüm engellere rağmen, ülkemizi yoksulluğun ve kuraklığın pençesinden kurtaracağız” şeklinde konuştu.

Umutsuzluğa kapılmayacağız

Seferihisar Başkanı İsmail Yetişkin ise, Canan Kaftancıoğlu’na yapılan haksızlığı gündeme getirdiği konuşmasında, “Bu sadece bize yapılan baskı değil, demokrasiden yana, adaletten yana olan herkese yapılan bir baskıdır. Hep birlikte Maltepe’nin sesi olalım. Bizi yıldıramayacaklar. Umutsuzluğa asla kapılmayacağız. Biz 100 yıldır buradayız; burada olmaya da devam edeceğiz. Bugün tohum takas şenliğinde toplanmak bizleri umutlandırıyor” dedi.

Maltepe’de demokrasiye, Seferihisar’da tohuma sahip çıkıyoruz

Toplumun büyük bölümünün açlık ve sefalet içinde olduğuna işaret eden Yetişkin, “Bu verimli topraklar, bu ülkeyi yönetenler yüzünden bu hale geldi. Bugün buğdayını, hayvan yemini ithal edilen bir ülke olduk. Binlerce dönümlük tarım arazileri artık ekilmiyor. Dünyanın en büyük problemi iklim kriziyken bizde zeytinlikler madene açılmaya çalışılıyor. Kanal İstanbul’la, Çeşme Projesi’yle tarım arazileri yok edilmeye dayatılıyor. Ama bizim burada atalık tohumlarımız için bu kadar kalabalık toplanmamız, başka bir anlayışın ürünüdür. Sayın Başkanımız Tunç Soyer’in vizyonerliği sayesinde, Seferihisar’da tarım, başka bir hale geldi. Kendisi bir yandan Maltepe’de demokrasiye sahip çıkarken bir yandan burada atalık tohumlara sahip çıkması, güzel günlerin yakın olduğunu gösteriyor” dedi.

300 bin fide dağıtıldı

Konuşmaların ardından Özuslu ve Yetişkin, Can Yücel Tohum Merkezi’nde üretilen 300 bin yerel fideyi Türkiye’nin birbirinden farklı bölgelerinden gelen çiftçilere dağıttı. Şenliğe Edirne, Ereğli, Bodrum, Menteşe, Honaz, Ödemiş, Hatay Büyükşehir, Bornova, Kemalpaşa, Buca ve Selçuk Belediyeleri katılım sağlayarak kendi stantlarında yörelerine özgü ürettikleri atalık tohumları sergiledi.

Şenlik kapsamında Ürkmez Çarşısı'nda kooperatif ve çiftçiler stant kurdu. Seferihisar Belediyesi’nin 4. Uluslararası Resim Çalıştayı kapsamında düzenlediği Baskı Resim Festivali’nin eserleri de sergilendi. Yöresel ve el emeği ürünlerin yer aldığı şenlikte Shukar Muzika ve Funniest Maestro gruplarının konseriyle keyifli anlar yaşandı.