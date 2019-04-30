Seferihisar'da Tohum Takas Şenliği başlıyor

Yerel tohumun yaşaması için Tohum Takas Şenlikleri başlatan ve Türkiye'ye yayılmasına öncülük eden Seferihisar Belediyesi, 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü Ürkmez'de "Yerel Tohum Takas" etkinliği gerçekleştirecek. Etkinlikte 25 bin paket tohum ve 25 bin fide Seferihisar Belediyesi tarafından dağıtılırken ülkenin dört bir yanından gelecek tohumlar takas edilecek.

Seferihisar Belediyesi'nin "Başka bir tarım mümkün" sloganıyla Türkiye'de yerel tohumun üretimini yasaklayan "Tohumculuk Yasası"na karşı; "Tohum çeşitliliğini korumak" ve "Yerel tohumun yok olmasına engel olmak" için başlattığı "Tohum takas şenlikleri" Türkiye'ye yayıldı. Artık ülkenin tüm bölgelerinde tohum takas şenlikleri düzenleniyor. Türkiye'ye öncülük eden Seferihisar Belediyesi, kurduğu Can Yücel Tohum Merkezi'nde yerel tohumları çoğaltıyor.

Türkiye genelinde yılda 1 milyon tohum ve fide dağıtan belediye, yerel tohumun yaşamasını büyük bir şölenle kutluyor.

4 Mayıs'ta, Ürkmez'de

4 Mayıs Cumartesi günü Saat 14.00'te Seferihisar Ürkmez Mahallesi'nde düzenlenecek etkinliğe, Türkiye'nin her bölgesinden katılım bekleniyor. Yüz binlerce yerel tohum bu şenlikte buluşacak ve gelecek nesillere aktarılması için takas edilecek. Ürkmez'de yaşayan kadınların yöresel yemekleri ve Seferihisar'ın köylerinde üretim yapan köylülerin açacağı stantlarda yine muhteşem lezzetler şenliğe katılanlarla buluşacak.