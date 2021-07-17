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Seferihisar'daki kadın cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

Seferihisar'daki kadın cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı!
17 Temmuz 2021 Cumartesi 08:28

İzmir Seferihisar'da motosikleti ile seyir halindeyken pompalı tüfekle saldırıya uğrayan Hatun Güneş hayatını kaybetmişti. Güneş'i vurduğunu itiraf eden Yusuf Kaçar, "Barışma teklifimi kabul etse öldürmeyecektim" dedi

Olay, önceki Akarca Plajı yakınlarında Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Hatun Güneş'in önü, 35 AYG 324 plakalı motosikletiyle Tuzla Caddesi'nde seyir halindeyken, bir süre önce ayrıldığı Yusuf Kaçar tarafından otomobille kesildi. Otomobilden inen Kaçar ile yaklaşık 3 ay birlikte olduğu ileri sürülen Güneş arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Güneş, Kaçar'dan yolu açmasını, aksi takdirde polisi arayacağını söyledi. Bunun üzerine otomobilinden pompalı tüfeğini alan Kaçar, Güneş'e doğrultup, ateşledi. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Güneş, kanlar içinde yere yığılırken, Kaçar da otomobiline binip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Güneş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Güneş'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatılırken, polisi arayan Yusuf Kaçar, cinayeti kendisinin işlediğini, Karabağlar ilçesindeki akaryakıt istasyonunda beklediğini bildirdi. Akaryakıt istasyonuna yönlendirilen ekipler, Kaçar'ı gözaltına aldı.

FARKLI NUMARALARDAN ARAYIP TACİZ ETMİŞ

Son 1 hafta içinde Hatun Güneş'i farklı numaralardan arayıp, taciz ettiği ileri sürülen Yusuf Kaçar'ın, polisteki ifadesinde, "Barışma teklifimi kabul etseydi öldürmeyecektim" dediği belirtildi. Kaçar'ın, 'uyuşturucu kullanmak' suçundan suç kaydının bulunduğu da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaçar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Hatun Güneş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #seferihisar #kadın cinayeti #hatun güneş #izmir #ölüm
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