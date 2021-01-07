Seferihisar'dan yağışın yaraları sarılıyor

Seferihisar’da pazartesi gecesi etkili olan kuvvetli yağış Akarca bölgesinde su baskınlarına neden oldu. Gece boyunca süren sağanak yağış dolayısıyla su baskını yaşanan Zümrüt Evler Sitesi’nde ciddi hasar meydana geldi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in talimatıyla belediye ekipleri vatandaşların yardımına koştu. Başkan Yetişkin, "En kısa sürede evlerde meydana gelen hasarları onaracağız. Hemşerilerimizin yanındayız" dedi

Seferihisar'dan yağışın yaraları sarılıyor
07 Ocak 2021 Perşembe 14:40

Seferihisar'da etkili olan sağanak yağış yer yer su baskınlarına neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle Zümrüt Evler Sitesi’nde oturan vatandaşların evi zarar gördü. Vatandaşların yardımına Seferihisar Belediyesi ekipleri koştu.


BAŞKAN YETİŞKİN TÜM EKİPLERİ SEFERBER ETTİ


Seferihisar Belediyesi Temizlik İşleri'nden Fen İşleri ekiplerine kadar birçok birim hasar alan evlerde çalışmalarda bulundu. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in koordinatörlüğünde temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Başkan Yetişkin “Öncelikle site sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm ekiplerimiz zarar gören evleri eski haline getirebilmek için sahada. Özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. En kısa sürede evlerde meydana gelen hasarları onaracağız” dedi.​

Etiketler; #izmir #seferihisar
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