Seferihisar-Kuşadası kara yolunda trafik kazası: 1 ölü

Seferihisar-Kuşadası kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Seferihisar-Kuşadası kara yolunda trafik kazası: 1 ölü
13 Haziran 2019 Perşembe 10:40
Alınan bilgiye göre, Seferihisar-Kuşadası kara yolunun Ahmetbeyli Mahallesi mevkisinde Ayhan Mutlu yönetimindeki pikap, karşı yönden gelen Bülent Batur'un kullandığı 35 AEL 184 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada pikap sürücüsü ağır yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. 

Kaynak: AA
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