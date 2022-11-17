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Seferihisar Mandalina Şenliği'ne hazır

Seferihisar’da 20 Kasım'da düzenlenecek 22. Mandalina Festivali’nin hazırlıkları sürerken Seferihisar, bir kez daha çok özel bir şenliğe ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Seferihisar Kapalı Pazar Yeri’nde yapılacak şenlikte birbirinden eğlenceli etkinliklerin yanı sıra güzellik yarışması ve konser katılımcılara unutamayacakları bir gün yaşatacak

Seferihisar Mandalina Şenliği'ne hazır
17 Kasım 2022 Perşembe 14:09

Pazar günü Atatürk Halk Eğitim Merkezi önünden ile başlayacak kortej şenliğin yapılacağı Seferihisar Kapalı Pazar Yeri’nde son bulacak. Gün boyunca şenlik kapsamında birbirinden eğlenceli etkinlikler, konser ve sivil toplum örgütleri ile üretici standları yer alacak. Seferihisar’da bu yıl 22. kez düzenlenecek Mandalina Şenliği ile hem eğlencenin tadı çıkarılacak hem de narenciyenin ekonomik değeri bir kez daha tartışılacak.

Kral ve kraliçe seçilecek


Şenlik kapsamında her yıl olduğu gibi yine şenliğin kral ve kraliçesi seçilecek. Şenliğe dair hazırlıklar tüm hızıyla sürerken yarışmacılar arasında da heyecan yükseliyor.


Mehmet Erdem konser verecek


Mandalinalı yarışmalar kapsamında ayrıca mandalina temalı hediyelik eşya yarışması ve mandalinalı yiyecek yarışması da gerçekleştirilecek.  Bol vitaminli ve mis kokulu şenlikte ayrıca bölgenin en iyi mandalinaları da şenliğe özel yarışmada “En iyi en lezzetli mandalina” seçilebilmek için kıyasıya yarışacak. Şenlikte ünlü sanatçı Mehmet Erdem’de müthiş sesi ve çok sevilen şarkıları ile Seferihisarlılara ve şenlik katılımcılarına mandalina kokusu eşliğinde muhteşem bir konser verecek.

Etiketler; #seferihisar #mandalina şenliği
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