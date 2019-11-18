Seferihisar mandalina turuncusu

Seferihisar'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Mandalina Şenliği'ne katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Anadolu'nun binlerce yıllık tarım kültürünü zehirleyen küresel sistemin dayattığı mevcut tarım anlayışını; çiftçinin, köylünün gücüne inanarak değiştiriyoruz' dedi

İzmir Seferihisar'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Mandalina Şenliği, yine renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce kişinin katıldığı kortej Halk Eğitim Merkezi önünden kapalı pazar yerinde kadar devam etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir milletvekilleri Kani Beko, Atilla Sertel, Tacettin Bayır da korteje katıldı.

Olağanüstü bir ürün; mandalina

Mandalinanın, Seferihisar'ın en büyük geçim kaynaklarından biri olduğunu ve 15 bin dekar alanda dikili 600 bin mandalina ağacının bulunduğunu belirten Başkan Soyer, "2009'da burada göreve geldiğimizde; mandalina üreticisinin üretmekten vazgeçtiği, ürününü satamadığı ve mandalinanın yere dökülerek çürümeye başladığını görmüştük. Bu nedenle Seferihisar Belediye Başkanı iken arkadaşlarımızla hemen bir üretici birliği kurmuş, ürünü beraber işleyip, beraber pazarlamıştık. Mandalina İşleme ve Paketleme Tesisi satın alarak, aradan aracıları çıkararak, bu tesisi birliğe devretmiştik. Kadınlarımız mandalinanın pestilini, reçelini marmeladını yapmaya başlamışlardı. Bu olağanüstü ürünle daha çok şey yapılabileceğini farkettik" dedi.

Türkiye'ye örnek olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde, Seferihisar'da yaktığımız imece ışığının aydınlığındaki başarılarımızı İzmir'in tamamına yaymaya başladık diyen Başkan Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün buraya 11 büyükşehir belediyemizin bürokratlarının yer aldığı ve tarımla ilgili ortak çalışmalar yürütmeyi hedeflediğimiz çalıştaydan geldik. 40 milyonun yaşadığı 11 büyükşehirimiz ile üreticilerimizin ürünlerini bu kentlerde yaşayan vatandaşlarımızla aracısız buluşturacağımız, ortak bir pazarlama ve dayanışma ağı oluşturmak için önemli bir adım attık. Hedefimize ulaştığımızda Seferihisar'ın mandalinası, Urla'nın enginarı, Kavacık'ın üzümü, Beydağ'ın kestanesi, Güzelbahçe'nin bardacığı, Kemalpaşa'nın kirazı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkemizin tüm şehirlerinde, doğrudan in sanlarımızla buluşacak."

Bayram havası

Başkan Tunç Soyer'e şenliğin bugünlere gelmesi için verdiği destekten dolayı teşekkür eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Seferihisar mandalinası tarih, kültür ve ekonomi yani her şey demek. Turuncu bayramımız aslında bir direniştir. Bizi bir arada tutan değerimizdir. Mandalina piyasayı her yıl değişiyor bunlara karşılık üretmeye ayakta kalmaya devam edeceğiz" dedi.