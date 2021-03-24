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Seferihisar Orhanlı'da JES tepkisi

Seferihisar Orhanlı'ya yapılması planlanan JES projesine Başkan da köylü de karşı çıkıyor

Seferihisar Orhanlı'da JES tepkisi
24 Mart 2021 Çarşamba 12:55

Seferihisar Orhanlı’da Küçük Menderes Enerji Petrol Jeotermal Maden Elektrik Üretim Mühendislik ve İnşaat A.Ş tarafından kurulması planlanan Jeotermal Enerji Santrali için çalışmalar devam ediyor.

Projeyi hayata geçirmek isteyen firma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ÇED raporu başvurusunda bulundu.

“Bu projeye şiddetle karşı çıkıyoruz”

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Orhanlılı köylülerin de karşı çıktığı JES projesinin Seferihisar’a nefes veren ağaçları, içme su kaynaklarını tehlike altına soktuğunun altını çizerek “Projenin hayata geçirilememesi için tüm haklarımızı kullanacağız. Yarın bilirkişi gelip alanda inceleme yapacak. Projeyle ilgili halkın hiçbir bilgisi yok. Orası tamamen organik bir köy. Organik pazarında adı olan bir bölge. Çiftçilerimiz, köylülerimiz üretiyor. O bölgede dünyaca ünlü erkence zeytini yetişiyor. O proje bu zeytinin popülasyonunu olumsuz anlamda etkileyecek. Köyden göçü engellemeye çalışıyoruz ama o insanlar tarım yapmazsa o köyden göç başlar. Ayrıca çevre kirliliği açısından sonuçları da olacaktır. Bize, ‘santrallerde geri dönüşüm yapıyoruz’ diyorlar. Bunu bize ispatlamaları lazım. Halka anlatmaları lazım. Ben yaptım oldu derlerse hukuki haklarımızı sonuna kullanacağız” ifadelerinde bulundu.

Etiketler; #seferihisar #jes #orhanlı
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