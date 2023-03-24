Seferihisar ve Kiraz'da İZTAŞIT ile yola devam

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevre ilçeleri toplu ulaşım ağına entegre etme hedefiyle hizmete sunduğu İZTAŞIT projesinin sözleşmesi, Seferihisar ve Kiraz’da 2025’e kadar uzatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, kentin her yerinde güvenli, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmeti sunmak için dört yıl önce başlattığı İZTAŞIT projesinde, Seferihisar ve Kiraz’da sözleşmeler yenilendi. S.S 43 No'lu Seferihisar-Ürkmez Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve S.S. 27 No'lu İzmir İli Kiraz İlçesi Küçük Otobüsler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’yle İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı arasında imzalanan sözleşmelerin süresinin bitmesi üzerine iki kooperatifle de sözleşmeler yenilenerek 2025’e kadar uzatıldı.



Seferihisar’a bir yeni hat

975 No’lu Seferihisar–Fahrettin Altay Aktarma, 985 No’lu Seferihisar-Fahrettin Altay Aktarma Merkezi, 986 No’lu Ürkmez–Seferihisar, 987 No’lu Ürkmez–Fahrettin Altay Aktarma Merkezi, 989 No’lu Orhanlı–Seferihisar, 990 No’lu Beyler – Seferihisar, 991 No’lu Çamtepe – Seferihisar hatlarına ek olarak "979 No’lu Ömür Beldesi-Seferihisar" hattı da yeni sözleşmeyle birlikte hizmete alınacak. Seferihisar İZTAŞIT, 8 hatta toplam 34 araç ile hizmet verecek.

Kiraz’da ise 3 hatta toplam 11 araç bulunan İZTAŞIT hatlarında, eski sözleşme kapsamındaki 801 No’lu Kiraz – Beydağ, 803 No’lu Kiraz – Ödemiş ve 806 No’lu Kiraz – Otogar hatlarıyla hizmete devam edilecek.



ESHOT denetimi altında

Çevre ilçelerin, toplu ulaşım ağına entegre edilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilk olarak Aralık 2019’da Seferihisar’da hayata geçirdiği İZTAŞIT projesi, Kiraz’ın ardından 16 Kasım 2022’den itibaren Menemen’de de hizmete alınmıştı. Güvenli, konforlu ve ekonomik toplu ulaşım hizmetini kentin en uzak köşelerine kadar götüren İZTAŞIT araçları, ESHOT denetimi altında çalışıyor ve vatandaşların, İzmirim Kart avantajlarından yararlanmasını da sağlıyor.