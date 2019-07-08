Seferihisar yanıyor

Seferihesar'da Kavakdere Barajı yakınlarında saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınının ardından jandarma ekipleri Kavakdere yolunu araç trafiğine kapattı

Bölgede zaman zaman yön değiştiren şiddetli rüzgar nedeniyle, ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürdü. Ancak, barajın yakın olması nedeniyle helikopterler sık aralıklarla su alarak alevlere müdahalede ettiği belirtildi.

100 koyun kaçtı

Bu arada alevlerin tehdik ettiği bölgede Yusuf Dağgülü'ne ait ağılda bulunan 100 küçükbaş hayvanın kaçtığı öğrenildi. Yunus Demirci'ye ait ev ise yangında zarar gördü. Evin içinde bulunan su motorları yanarak kullanılmaz hale geldi. Bölgede bulunan birçok bağ evinin alevlerin tehditi altında olduğu ve boşaltıldıkları belirtildi.

Seferihisar'da yaklaşık 50 hektar alanın tahrip olmasına neden olan yangının, piknikçilerin bilinçsizce yaktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımların neden olabİleceğinden endişe ediliyor. Çevrede oturanların bu yönde iddialarda bulundukları belirtildi. YangınIN söndürülmesi sonucunda çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar yürütülmeye başlandı.

2 kişi gözaltında

Seferihisar'da çıkan ve hem havadan hem karadan yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kavakdere Barajı'na yakın bölgede piknik yapıp, mangal yaktıkları belirlenen K.A. (28) ve M.K. (34), Seferihisar Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.