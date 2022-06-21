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Seferihisar’a yeni yağmursuyu hattı 

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün, kentin turizm potansiyeli yüksek ilçelerinden Seferihisar’da başlattığı yağmursuyu hattının yapımı sürüyor. Payamlı Mahallesi’ne bağlı Deniz Caddesi ve 5051 Sokak’ta devam eden 4,5 milyon liralık yatırım sayesinde ani yağışlarda bölgede yaşanabilecek taşkınların önüne geçilecek

Seferihisar’a yeni yağmursuyu hattı 
21 Haziran 2022 Salı 10:40

İZSU, Seferihisar’ın Payamlı ilçesinde taşkınları önleyecek projeyi 4 buçuk milyon liralık yatırımla hayata geçiriyor. İmalatları devam eden proje kapsamında bölge daha güçlü ve sağlıklı bir altyapıya kavuşacak. 

 Çalışmalar kapsamında, Deniz Caddesi ve 5051 sokakta su geçirgenliği sağlayan betonarme menfez imalatı da yapılıyor. İnşa edilen menfezler yağışların karayolları ve demiryollarının altından geçmesini sağlayarak toplanan suların yollara zarar vermesinin önüne geçiyor.

Etiketler; #izmir #seferihisar #yağmursuyu hattı
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