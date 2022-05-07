Şehir dışı konuta ulaşmak çok zor

Pandemi süreci ile başlayan kent dışındaki konutlara ilgi giderek azalmaya başladı. Bunun tek nedeni de akaryakıta arka arkaya yapılan zamlar olarak gözlendi

MUAMMER KIRCA- Covid salgını ile birlikte bir anda yıldızı parlayan yakın ilçelerdeki konutlar bir anda fahiş fiyatlarla müşteri bulmaya başlamıştı. Gerek kira bedelleri ve gerekse satış fiyatları olağanüstü olarak artan bu tip konutlar son yılların en çok prim yapan yatırımları haline gelmişti.

Son aylarda akaryakıta ardı ardına gelen zamlardan sonra şehir merkezinde çalışarak buralarda konut edinen kişilerin ulaşımları sorun olmaya başladı.

Sabah işe gelip, akşam dönmek zorunda olan çalışanların belini büken akaryakıt fiyatları, beraberinde orta gelirli vatandaşları buralarda konut edinmekten uzaklaştırmaya başladı.

Toplu taşıma sorunu hatsafhada

Pandemi döneminde ''inşaattan satışlar'' hızla olurken, bu gün için ise bitmiş daire ve villalara ilgi oldukça az. Konu ile ilgili konuşan bu kesimlerdeki emlakçılar ise, bunun nedenini akaryakıt fiyatlarına bağlayarak şöyle diyorlar:

''Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, sabah akşam gelip giden çalışanları zor durumda bıraktı. Bu arada zaten buralara daha yeteri kadar toplu taşıma hizmeti gelmedi. Otobüsler 25 – 30 dakikada bir geliyor. O bakımdan ay bazında bakıldığında şehir merkezindeki kira bedellerinden daha çok akaryakıt parası ödemek gerekiyor. Bu durum da insanların buralara olan ilgisini azaltıyor.''