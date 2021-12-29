Şehir Plancıları Odası(ŞPO) İzmir Şubesi, Şehir Plancıları arasında artan işsizliğe dikkat çekti. Alsancak’ta basın açıklamasında bulunan Şehir Plancıları, her yıl 2 bini aşan yeni mezun şehir plancısının işgücüne katıldığını belirterek istihdam oranlarının artırılmasını istedi.

FATİH ÖZKILINÇ- KPSS’de 2021 yılı için ilk atamalarında şehir plancıları için kontenjan belirlenmemesi ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan ikinci tercih kılavuzunda ataması yapılacak şehir plancısı sayısının 8 olarak belirlenmesine şehir plancılarından ve öğrencilerin büyük tepkisine neden oldu. Şehir Plancıları Odası(ŞPO) İzmir Şubesi de son yıllarda Şehir Plancılarının giderek artan işsizlik süreçleri ve KPSS atamalarına ilişkin basın açıklaması yaptı. ŞPO İzmir şubesi üyeleri ve Şehir Plancıları öğrencilerinin katılımıyla Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan açıklamada KPSS atamalarına tepki gösterildi.

Şehir Plancılarının yüzde 45 işsiz

Basın açıklaması metnini okuyan ŞPO İzmir Şube Başkanı Yusuf Ekici, her yıl 2 bini aşan yeni mezun şehir plancısının işgücüne katılırken bir yılda 8 şehir plancısının atanmasının şehir plancısının işsizlikle boğuşmasına neden olduğunu söyledi. 2006-2014 yılları arasında 500 şehir plancısı atanırken 2014 yılından bugüne kadar ise yaklaşık 130 kişinin atandığına dikkat çeken Ekici, “2008-2014 yılları arasında yaklaşık 5000 şehir planlama öğrencisi yükseköğretime alınmış iken aynı yıllar arasında KPSS merkezi atamaları ile yaklaşık 500 şehir plancısı atanmıştır. 2014 yılından bugüne kadar yaklaşık 13.000 şehir ve bölge planlama öğrencisi yükseköğretime alınmıştır. Buna karşın 2014 yılından bugüne merkezi atamalar ile yaklaşık 130 şehir plancısı işe alınmıştır. Yaptığımız anket çalışmasında meslektaşlarımız arasında işsizlik oranının yüzde 45 olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte bu yıllarda mezun olan ve çalıştığını belirten meslektaşlarımızın yaklaşık yüzde 15’i hizmet sektörü başta olmak üzere planlama alanı dışında çalıştığı görülmüştür” dedi. Meslek alanında artan işsizlik nedeniyle çalışma koşulların ağırlaştığı, düşük ücret baskısı, fazla mesai, görev tanımı dışında işlere maruz kalma ve sigortasız çalıştırılma gibi sorunların ortaya çıktığını dikkat ifade eden Ekici, belediyelerde ise eşitsiz özlük hakları altında meslektaşlarının görevlerini sürdürdüğünü aktardı.

Şehir Plancılarından istihdam çağrısı

Meslek alanlarındaki işsizliğin giderilmesi ve afetler karşısında dirençli kentlerin planlanması için şehir plancılarının taleplerini sıralayan Ekici, şunları kaydetti:

“YÖK tarafından, şehir ve bölge planlama bölümlerindeki öğrenci kontenjanları kamusal ihtiyaçlar gözetilerek düşürülmelidir. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen üniversite sınavında Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne temel başarı sırası kriteri getirilmelidir. Devlet yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı asgari norm kadrolarının belirlenmesine ve kullanılmasına ilişkin yönetmelik değiştirilmeli şehir ve bölge planlama bölümlerinde görev alan akademik personel istihdamı artırılmalıdır. Yerleşim alanlarının büyüklüğü ve nüfusu göz önünde bulundurularak merkezi atama ile kamuya şehir plancısı istihdamı arttırılmalı, yerleşmelerin nüfus büyüklüğüne oranlı belli sayıda şehir plancısının istihdamı zorunlu hale getirilmelidir. Şehir Plancısı istihdam etmeyen belediyeler derhal alım yapmalıdır. Kamuya alımlarda bilimsel dayanaktan yoksun bir şekilde gerçekleştirilen sözlü mülakatlar koşulsuz şartsız kaldırılmalıdır. Merkezi idareler ve yerel yönetimler tarafından yapılacak alımlarda istenen şartlar şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik değiştirilmelidir. Şehir Plancılarının kamu sektöründe belediyeye ait şirketler üzerinden çalışmasına son verilmeli, acilen devlet memurluğu kadrosuna geçirilmelidir. Plân yapımını yükümlenecek müelliflerin yeterliliği hakkında yönetmelik özel sektörde istihdamı artıracak şekilde yeniden ele alınmalıdır.”