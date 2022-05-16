Şehit Gazeteci Hasan Tahsin 'İlk Kurşun Anıtı' önünde anıldı

Milli mücadelenin simge ismi Şehit Gazeteci Hasan Tahsin, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği organizasyonla Konak’ta ‘İlk Kurşun Anıtı’ önünde anıldı.

İşgal kuvvetlerinin 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali sırasında ilk kurşunu atarak milli mücadeleyi başlatan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin’in ölümünün 103’üncü yılı nedeni ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Konak Atatürk Meydanı’nda bulunan ‘İlk Kurşun Anıtı’ önünde tören düzenledi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Gappi, Yönetim Kurulu ve cemiyet üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekilleri Atila Sertel, Murat Bakan, ve Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda parti temsilcisi ve gazeteci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İGC Başkanı Dilek Gappi ve yönetim kurulu üyeleri, gazeteciler adına anıta çelenk koydu.

Kurtuluşa Giden Yolu Aydınlattılar

Hasan Tahsin’in milli mücadeledeki önemine ve o dönemin şartlarına dikkat çekerek sözlerine başlayan İGC Başkanı Dilek Gappi, “Hasan Tahsin, yalnızca fikirleriyle değil, katıldığı toplantı ve eylemlerle o kara günlerde gerçek bir aydın olduğunu gösteren, ve sonuna kadar özgürlük diye haykırabilen bir gazeteciydi. Hasan Tahsin, ilk kurşunu korkusuzca atarak, ulusal kurtuluş savaşının ve direnişin simgelerinden biri oldu. Sömürgeci ve emperyalist işgale başkaldırıyı başlatan bu kurşun, milli mücadeleye güç veren, kurtuluşa giden yolu aydınlattı” sözlerini kaydetti.

Gerçek gazeteciler asla unutulmayacak

İGC Başkanı Dilek Gappi konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gazeteci gerektiğinde bir toplumu bağımsızlık uğruna harekete geçiren insandır. Biliyoruz ki; bugün görevlerinin gereklerini yerine getirdiği için öldürülen, tehdit edilen, hapse atılan, cezalandırılan gazeteciler de Hasan Tahsin gibi yıllar sonra da onurlu, dik duruşlarıyla hatırlanacaklar. Onlara bu zulmü yapanlar ise tarihin karanlık sayfalarında yerlerini alacaklardır. Ve biliyoruz ki; inandığı değerler adına mücadele veren meslektaşlarımızın milyonların yüreğindeki yeri bâkidir. Özgürlük mücadelesinin meşalesi hep yandı; asla sönmeyecek’’

Sözlerinin devamında, gazetecilik mesleğinin onuru, direnişin sembollerinden olan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin’i ve bu yurdun kurtuluşu için canla başla mücadele etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı ve özlemle andığını dile getiren Başkan Gappi, “Hasan Tahsin’in bağımsızlık mücadelesi göğsümüze taktığımız bir nişandır. Bugün Hasan Tahsin’nin fikirlerini yaşatmaya bir kez daha and içmek için buradayız. Onu tek gün değil, 365 gün yüreğimizle, canımızla, ruhumuzla, çalışmalarımızla her yerde yaşatacağız. Ne mutlu Hasan Tahsin’in mücadelesini sözde değil, özde verebilenlere” dedi.

Güzel günler çok yakında

İzmir’in Atatürkçü ve yurt sever ruhuna değinerek 15 Mayıs 1919 günü Şehit Gazeteci Hasan Tahsin’in işgal kuvvetlerine karşı dik duruşunu anlatan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve İGC Onursal Başkanı Atila Sertel, “İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Hasan Tahsin ve onun anlayışının devamı bir cemiyettir. Arkadaşlarımıza ve bugüne kadar hizmet vermiş, emek vermiş herkese teşekkür ediyorum. Bağımsızlık bayrağını, şanlı Türk Bayrağını ve Hasan Tahsin anlayışını hiçbir zaman bir adım geriye attırmamış aksine, bir adım ileriye taşımışlardır. Onlara teşekkür ediyorum” diye konuştu. Ardından Türkiye’deki ifade özgürlüğüne, gazetecilerin üzerindeki siyasi ve ekonomik baskılara dikkat çekerek konuşmalarını sürdüren Sertel, “Ancak unutmayın güzel günler çok yakında ve gelecek. Bağımsızlık ve emperyalizme karşı dik duran herkesi tüm şehitlerimizi saygıyla minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

Bu mirası canla başla koruyacağız

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin’in canını feda etmek pahasına destansı bir kurtuluş mücadelesini yaktığını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Şu an bulunduğumuz bu meydan, önünde bulunduğumuz bu anıt; Anadolu’daki milli mücadeleyi başlatan ilk kurşunun ve büyük zaferi müjdeleyen son kurşunun atıldığı yerdir. Bize düşen bu mirası canla başla korumaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın; İzmir, ahdevefanın şehridir. Üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye kararlılıkla ve son nefesimize kadar devam edeceğiz. İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne bu değerli anma etkinliğini düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. İzmir’in onuru, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin’i ve büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk şahsında tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum” sözlerini kaydetti.