Şehit Gazi-Sen Konfederasyonundan İzmir’e Ziyaret

Şehit Gazi-Sen Konfederasyon Genel başkanı Fatih Ocak,Genel başkan yardımcısı Serkan Gül,Coşkun Sevük,İzmir il başkanı Tuncay Kılıç,İzmir İl Tarım Orman kolu başkanı Nilgün Alpahan Sintaş, Ulaştırma Kolu il Başkanı Şükrü Deşik ve Eğitim Kolu İl Temsilcisi Mehmet şaban İzmir’de protokole çeşitli ziyaretlerde bulundular.

İl ziyaretlerini İzmir valisi Erol Ayyıldız’a yaparak Sendika ile ilgili bilgiler vererek Plaket takdim ettiler.Daha sonra TRT İzmir il müdürü Mevlüt Şahbaz’a ,İzmir TRT İl müdür yardımcısı Süleyman Hakan Kuralay ,Katip Çelebi Üniversitesi rektorü Prof.Dr.Saffet Köse, Aile sosyal Politikalar il Müdürü Nesim Tanğlay, Tarım il Müd Yrd.Hüseyin Akbaş’a ziyarette bulundular.

Konfederasyon genel başkanı Fatih Ocak yapılan ziyaretlerde sendika hakkında bilgiler verdi.Genel Başkan Ocak’a genel başkan yardımcıları ve izmir İl başkanı’da eşlik etti.

Ocak Yaptığı açıklamada, “Amacımız tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm şehit ve gazi yakınlarıyla tüm vatansever kamu personelini tek çatı altında toplamak.Her geçen gün sendikamız büyümektedir.İlgi ve alakalarınızdan dolayı teşekkürlerini ileterek ziyaret programını sonlandırdı.

İl başkanı Tuncay Kılıç ise bu yıl İzmir il başkanlığı olarak göreve getirildim bundan sonraki süreçlerde elimizden geldiğince üyelerimize hizmet etmek için çalışacağız.Dedi.