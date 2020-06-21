Şehit oğlunu ziyaret etti

Hakkari Çukurca'da, 2012 yılında askeri birliğin geçişi sırasında, teröristlerce önceden yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin İzmir'de yaşayan babası Satılmış Çifti, oğlunun mezarına giderek dua okudu.

Şehit oğlunu ziyaret etti
21 Haziran 2020 Pazar 13:44

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 2012 yılında askeri birliğin geçişi sırasında, teröristlerce önceden yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin İzmir'de yaşayan babası Satılmış Çifti, Babalar Günü'nde çocuğunun Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti. Kabir başında dua okuyan Çiftçi, oğlunun mezarındaki kuru otları temizledi.

Rüyümda görüyorum

Şehit olan oğlunun hayatı boyunca kendisini hiç üzmediğini belirten Çiftçi, "Mekanı cennet olsun, onu çok özledim. Devamlı rüyamda görüyorum. Bizler bu acıyı yaşadık, inşallah başkaları yaşamaz. Derdimi ancak diğer şehit aileleri anlar. Acıyı, çekenler bilir. Çocuğumu bırakamıyorum, hiçbir zaman da bırakmayacağım. Devamlı buraya gelmeye devam edeceğim. Ancak hem virüs hem de şehitlikte tadilat olması nedeniyle uzunca bir süre kabre gelemedim. Gelemedikçe rüyalarıma girdi" diye konuştu.

Onlar bizlere şefaatçi

Satılmış Çiftçi, her şehit ailesinin vakar sahibi olması gerektiğini belirtip, "Şehitlerimiz cennetlik, onlar bizlere de şefaatçi olacak. Bizler şehit aileleriyiz. Çocuklarımızın şanına yakışır şekilde davranmakla sorumluyuz" dedi.

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