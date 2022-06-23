Şehit olmadan üç saat önce annesi ile konuşmuş!

Diyarbakır'da teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Turgut İçen'in acı haberi ise İzmir Ödemiş'te yaşayan ailesine bildirildi. Şehit İçen'in annesi ile konuştuktan üç saat sonra şehit düştüğü öğrenildi

Diyarbakır'da, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in (30) acı haberi, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalındaki planlı operasyonda, dün yaya intikali sırasında, terör örgütü PKK mensuplarınca güvenlik güçlerine ateş açıldı. Teröristlerle çıkan çatışmada, 9 yıllık personel Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen şehit oldu. Evli ve 3 çocuk babası İçen'in acı haberi, Türkmen Mahallesi'ndeki baba ocağına gelen yetkililerce verildi. Annesi Keziban İçen, babası İdris İçen, eşi Semiha İçen ve kardeşi Dursun İçen, büyük üzüntü yaşadı. Şehit Turgut İçen'in cenazesi, ikindi vakti Ödemiş ilçesindeki Zungurlu Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

ANNESİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜKTEN 3 SAAT SONRA ŞEHİT OLMUŞ

Diyarbakır'da, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in (30) acı haberinin İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ailesine verilmesinin ardından anne Keziban İçen fenalaştı. Keziban İçen'e ilk müdahale Türkmen Mahallesi'ndeki evlerinin önünde hazır bekletilen ambulansta yapıldı. Tek katlı müstakil evlerinde yaşayan ailenin 4 çocuğundan biri olan Şehit İçen'in Ecrin (3), Yaren (5) ve Yağmur (8) olmak üzere 3 kız çocuk babası olduğu belirtildi.

Öte yandan, Şehit İçen'in annesi Keziban İçen ile dün saat 21.00 sıralarında telefonla görüştükten sonra saat 22.00'de Diyarbakır'ın Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalındaki planlı operasyona gittiği ve 24.00 sıralarında şehit olduğu öğrenildi.