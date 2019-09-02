Şehit Üsteğmen Kargın'ın ailesine şehadet belgesi

Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın (27) Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine 'Şehadet belgesi' verildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, geçen 9 Temmuz'da, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin civarındaki üs bölgesine giden askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın, Dalaman'da yaşayan ailesini ziyaret etti. Vali Civelek'e Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, AK Partili Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan da eşlik etti. Okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın ardından Vali Civelek, şehadet belgesini şehidin babası Muhammet ve annesi Saadet Kargın'a takdim etti.