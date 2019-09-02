Şehit Üsteğmen Kargın'ın ailesine şehadet belgesi

Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın (27) Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine 'Şehadet belgesi' verildi.

Şehit Üsteğmen Kargın'ın ailesine şehadet belgesi
02 Eylül 2019 Pazartesi 14:08

Muğla Valisi Esengül Civelek, geçen 9 Temmuz'da, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin civarındaki üs bölgesine giden askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın, Dalaman'da yaşayan ailesini ziyaret etti. Vali Civelek'e Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, AK Partili Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan da eşlik etti. Okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın  ardından Vali Civelek, şehadet belgesini şehidin babası Muhammet ve annesi Saadet Kargın'a takdim etti.

Önceki Haber
Gölette boğuldu
Sonraki Haber
Enternasyonal Fuarı 88'inci kez dünyaya açılıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.