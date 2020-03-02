Şehitlerimiz için bir araya geldiler

İzmir'de, Motosikletli Kuryeler Derneği üyesi yaklaşık 200 motosikletli, Mehmetçiğin şehit olduğu Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıyı protesto etti. Gündoğdu Meydanı'nda şehitler için dualar edildi.

Şehitler için bir araya gelen İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği üyesi yaklaşık 200 kişi, yaptıkları açıklamada, her göreve hazır olduklarını söyledi. Karabağlar ilçesinde toplanan grup, ellerinde Türk bayrakları ile önce Kadifekale'de bulunan Şehitlik'i ziyaret etti. Konak ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'na gelen motosikletliler, burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra açıklama yaptı. İzmir Motosikletli Kuryeler Dernek Başkanı Burhan Akgün, açıklamasında, "Vatan evladı, gencecik bedenler şehit oldu. Bugün onlar için burada toplanmış bulunuyoruz. Şehit ailelerine Rabbim sabırlar versin, Allah mekanlarını cennet eylesin. İdlib'de bulunan kardeşlerimizin de Allah yardımcıları olsun. Onlara iman gücü versin" diye konuştu.

Her göreve hazırız

Karşıyaka Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı da "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü sağlamak için İdlib'de görev yapan kahraman askerlerimizin rejim unsurları tarafından alçakça saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabb'im makamlarını cennet eylesin. Bizler acil görev emrinde devletimize ve milletimizi canımızı vermeye hazırız" dedi. Buca Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Barış Erdumlupınar ise "Bizim de vatan evlatları olarak yüreğimize ateş düştü. Biz devletimizin ve askerimizin her zaman yanındayız. Allah vatanımıza ve milletimize zeval vermesin" diye konuştu. Grup, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attıktan sonra dağıldı.

Gıyabi cenaze namazı kılındı

Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen Milli Beka Hareketi Derneği üyeleri, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 34 asker için gıyabi cenaze namazı kıldı. Milli Beka Hareketi Derneği Genel Başkanı Murat Şahin, "Bizler de hazırız. Abdestimizi aldık, şehadet şerbetini içtik. Bizler de hazırız Mehmetçiğimizin önüne geçmeye, etten duvar olmaya. Şu an bir ve birlik olma durumundayız" dedi.

Milli Beka Hareketi Derneği, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan askerler için Gündoğdu Meydanı'nda anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte şehit olan askerlerin rütbeleri ve isimleri okundu. Milli Beka Hareketi Derneği Genel Başkanı Murat Şahin'in de katıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Burada konuşan Milli Beka Hareketi Derneği Genel Başkanı Murat Şahin, "Geçtiğimiz günlerde İdlib'de peygamber efendimize komşu gönderdiğimiz şehitlerimizin ruhlarını şad etmek için bu kutlu topraklarda toplanmış bulunmaktayız. Bu kutlu topraklar İzmir topraklarıdır. Yani düşman işgalinde 100 sene önce bu aziz topraklarda ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in olduğu topraklardır. Bu topraklar aziz ve muzaffer topraklardır. Bu topraklar şehitler diyarıdır. Efeler diyarıdır. Yiğitler diyarıdır. Akıncılar diyarıdır. Bu topraklar Erzurum'da Kara Fatma'ların dik duruş topraklarıdır" dedi.