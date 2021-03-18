Şehitlerimiz Karabağlar’da anıldı!

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Karabağlar’da çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilk olarak Karabağlar Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma törenine katıldı. Başkan Selvitopu, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Garnizon Komutanı Personel Albay Tarık Çetin Aktaş, Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Yöneticisi Beyhan Kamburoğlu’yla birlikte anıta çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve bürokratlar yer aldı.

Şehit ailesine ziyaret

Başkan Selvitopu daha sonra eşi Fügen Selvitopu’yla birlikte, 2008 yılında Bitlis’te şehit olan Er Emrah Aykaç’ın Karabağlar’da yaşayan ailesini ziyaret etti. Selvitopu Çifti, şehidin annesi Sevim Aykaç ve babası Mehmet Veysi Aykaç’la bir süre sohbet etti.Etkinlikler kapsamında Karabağlar Halk Eğitim Merkezi’ndeki anma programına da Karabağlar Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydoğan katıldı.

Şehitler Parkı’nda özel tören

Karabağlar Belediyesi tarafından Ali Fuat Cebesoy Mahallesi’ndeki Şehitler Parkı’nda düzenlenen törene de yoğun katılım oldu. Salgın önlemleri kapsamında gerçekleştirilen törende, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar yer aldı. Törene katılanlara park girişinde Türk bayrakları dağıtıldı.

Buradaki program, teröre karşı mücadele ederken şehit olan Karabağlarlıların adlarının tek tek okunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi 2. Başkanı Gazi Albay Koray Akalın, günün önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Daha sonra katılımcılara seslenen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, özgürlük ve bağımsızlığımız için mücadele eden şehit ve gazilerimizi anarak, “Bir ülke bağımsızlığını, ancak onun uğruna hayatlarını kaybedenler sayesinde kazanır. Türkiye Cumhuriyeti de, Anadolu’nun dört bir yanında emperyalizme karşı verilen örnek bir mücadele sonucu kurulmuştur. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine hep birlikte verilmiştir bu mücadele. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla selamlıyoruz” dedi.

‘Kalbimizde yaşıyorlar’

Şehitlerimizin 80 milyonun kalbinde yaşamaya devam ettiğini belirten Başkan Selvitopu, “Onları kimse o kalplerden çıkaramaz. Anılarını hep birlikte yaşatacak ve gelecek kuşaklara taşıyacağız. Anadolu’da, Türk ulusunda bağımsızlık ruhu hep vardır ve var olacaktır. Hiçbir güç bu ruhu esir alamaz. Bu anlayışla şehitlerimizi anmaya, gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

106 yıl önce Çanakkale’nin, yokluk ve olanaksızlıklara rağmen geçilmez kılındığını hatırlatan Başkan Selvitopu, “Bu ülke Çanakkale’de yaşamını yitiren yabancı askerleri bile bağrına basmıştır. Biz böyle bir milletiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ sözünde olduğu gibi, barışı dünyaya hakim kılmak da hepimizin görevi. Dileğimiz herkesin kendi toprağında bağımsız, özgür ve kardeşçe yaşamasıdır” dedi.

Tören şehitlerin adlarının yazılı olduğu anıta kırmızı karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

Lokma döküldü

Karabağlar Belediyesi ayrıca 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Şehitler Parkı, Bozyaka ve Fahrettin Altay Meydanı metro çıkışı olmak üzere 3 farklı noktada lokma döktürdü.