Şehitlerin adı Seyrek Parkı'nda yaşayacak

1997'de Bingöl'de şehit olan Piyade Er Murat Şengün ve ertesi yıl Van Gevaş'ta şehit olan Jandarma Komando Er Fikri Şengül'ün anıt mezarının da yer aldığı Seyrek Şehitler Parkı açıldı.

Menemen Belediyesi, şehitler Murat Şengün ve Fikri Şengül anısına yapımını tamamladığı Şehitler Parkı'nı açtı. Kaymakamı Mustafa Özkaynak, Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve eşi Dilek Yücel Aksoy, Çanakkale Lapseki Umurbey Belediye Başkanı Erdal Doğan, Belediye Meclis Üyeleri, CHP Menemen İlçe Başkanı Turan Erdoğan, İyi Parti Menemen İlçe Başkanı Yılmaz Karslı, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar, şehitlerin aileleri ve Seyrekliler'in katılımıyla gerçekleşen açılış, şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Sınırları kanla çizildi

Seyrek şehitleri, 22 Aralık 1997'de Bingöl Yayladere'de şehit olan Piyade Er Murat Şengün ve 22 Ekim 1998 yılında Van'ın Gevaş ilçesinde uğradığı hain saldırı sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Fikri Şengül'ün anıt mezarının da yer aldığı Seyrek Şehitler Park'ı, güzel peyzajı, çocuk oyun alanı, spor alanı, yürüyüş yolu ve gelen konuklar için hazırlanan dinlenme alanı ile konuklarını bekliyor. Şehitler Parkı açılışında konuşan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Biz sınırları kanla çizilmiş bir vatanda yaşıyoruz. Bizim sınırlarımız emperyalistler tarafından çizilmedi. Bir kurtuluş savaşıyla çizildi. Biz bu vatanı kanımızı dökerek kazandık. Bu vatan topraklarına sahip çıkmak için şehit düşmüş iki tane aslan gibi delikanlının ismi artık bundan sonra Seyrek'te yaşayacak. Bu şehitler bu vatan için canlarını verdiler. Dolayısıyla onlara sahip çıkmak bizim için onurdur, şereftir. İki şehidimizin de, hem Murat'ın hem de Fikri'nin ismi burada yaşıyor olacak" dedi.

Ellerinizden öperim

"Bu park, bu vatanı vatan yapan, bu milleti ilelebet bağımsız yaşatan, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize, demokrasinin, cumhuriyetin, barışın yaşamasını sağlamak için şehit olan tüm insanlarımıza duyduğumuz saygının ve minnetin bir göstergesidir" diyen Başkan Aksoy, törene katılan şehit ailelerine de seslendi: "Öyle evlatlar yetiştirmişsiniz ki ellerinizden öperim. Allah sizden razı olsun, Onlar artık Peygamberimizle, diğer şehitlerimizle birlikte. Ve bizler onları her zaman anmaya devam edeceğiz." Başkan Aksoy'un şehit ailelerine çiçek takdimi ile devam eden tören, Menemen Müftüsü Mehmet Seven'in şehitler için okuduğu dualar ile devam etti. Parkın açılması, şehitler anıtına çiçekler bırakılması ve lokma ikramı ile son buldu.