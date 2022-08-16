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Sekizinci gençlik kampı Çandarlı’da

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençleri doğa ve eğlenceyle buluşturduğu gençlik çadır kamplarının sekizincisi 17-19 Ağustos tarihlerinde Dikili Çandarlı’da düzenleniyor

Sekizinci gençlik kampı Çandarlı’da
16 Ağustos 2022 Salı 12:09

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in genç odaklı kent vizyonu doğrultusunda başlattığı gençlik çadır kamplarının sekizincisi Çandarlı’da yarın başlıyor. İnciraltı, Çandarlı, Güzelbahçe Yelki’deki Olivelo Yaşayan Park, Özdere, Çeşme Alaçatı Oasis’in ardından son olarak Çandarlı’da ikinci kez düzenlenecek kamp “doğa ve deniz” temasıyla yapılıyor. Üç günlük kampta Dikili’nin eşsiz denizinin tadını çıkaracak gençler, spor, sinema ve müzik etkinlikleriyle çeşitli atölyelerden ücretsiz yararlanabilecek.  

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #çandarlı
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