Sektör her geçen gün eriyor

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Halıcılık sektörünü Meclis gündemine taşıdı. Sındır, halıcılık sektörünün sıkıntılarının tespit edilmesi, sorunların giderilmesi; üretiminin, tanıtımının, pazarlamasının, ihracatının geliştirilmesi ile bin yıllara dayanan halıcılık ve dokumacılığın kültürel değerlerinin korunması için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Anayasa'nın 98. ve İç Tüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince halıcılık sektörü için Meclis Araştırması açılmasını isteyen Sındır, "Halıcılık sektörü son 20 yılda çok kan kaybetti. Üretim azaldı, fiyatlar yükseldi. Bin yıllara dayanan halıcılık kültürümüz yok olma noktasına geldi. Bu kültürel mirasın tarihin tozlu raflarında kaybolmasına izin vermeyelim. Üretiminin, tanıtımının, pazarlamasının, ihracatının, nitelikli ara eleman tedarikinin geliştirilmesini sağlayalım" dedi.

Hammadde temini

TBMM Başkanlığına sunduğu önergede halıcılık ve dokumacılık sektörüne ilişkin bir çok soruna değinen Sındır, "Halı sektöründe 2 milyar doların üzerinde ihracatımız ile Çin'den sonra dünyada en fazla halı ihracatı yapan ikinci ülkeyiz. Uluslararası pazarda makine dokuma halısının yüzde 39'u ülkemizden gerçekleşmekte. Ülkemiz ekonomisi açısından önemli bir getiriye sahip olan halı sektörünün, hammaddesinin neredeyse tamamı dışa bağımlı halde. Buna son vermek için ivedilikle harekete geçmeli hammaddenin ülkemizden temin edilebilmesini sağlamalıyız. Halıcılık sektörü son 20 yılda çok kan kaybetti. Üretim azaldı, fiyatlar yükseldi. Meclis araştırması üretiminin, tanıtımının, pazarlamasının, ihracatının geliştirilmesine katkı sağlamak için bir kilometre taşı olacaktır" dedi.

Kalifiye ara eleman

Nitelikli eleman yetiştirmenin önemine vurgu yapan Sındır, "Bin yıllara dayanan halıcılık kültürümüz yok olma noktasına geldi, halıcılık sektörümüz her geçen gün eriyor. Bu kültürel mirasın tarihin tozlu raflarında kaybolmasına izin vermeyelim. Birçok sektörde olduğu gibi halıcılık sektöründe de üniversite mezunu insan kaynağı arayışı hızla yükseliyor. Sektörün gelişmesine katkı koyacak en önemli başlık yetişmiş nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak üniversitelerdeki bölümlerin artırılmasıdır. Bu vesileyle yeni nesillere geleneksel halı kültürünü öğreterek sanatsal değeri olan tarihsel öğelerin yok olup gitmesini engelleyebiliriz. Öğrencilerimizi modern halı üretim teknikleriyle tanıştırarak makine halısı üretimi yapan firmalara kalifiye ara eleman yetiştirebiliriz" dedi.

Kültürümüzün parçası

Halıcılık sektörünün geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Sındır, "El, makine, tüfte ve duvardan duvara halıcılığımızın üretimini, tanıtımını arttırmak, pazarlamasının ve ihracatının geliştirilmesini sağlamak için Meclis Araştırılması yapılması sektörümüze nefes aldıracaktır. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi, rekabet gücünün artırılması, yenilikçiliğin teşvik edilmesi köklü sektörümüzün yeniden ayağa kalkmasına katkı sağlayacaktır. Sektörlerimizin ve ekonomimizin gelişmesinde teknolojinin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Fakat özellikle geleneksel el halıcılığımıza gereken değeri vermeli, teknolojinin ve seri üretimin kültürel değerlerimizi yok etmesine de izin vermemek bizim elimizde. Halıcık sektörü Anadolu'nun kadim kültürünün çok önemli bir parçasıdır. Ve maalesef Türk Halıcılığının tarihi dahi yeteri kadar bilinmemektedir. Türk halıcılığına dair yazılı kaynak, veri ve dokümanların oluşturulması da kültürel kimliğimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için çok önemlidir" dedi.