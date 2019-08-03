Selçuk Belediye Başkanı Sengel: Umarım doğrudur...

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Şirince ve Belevi'nde jeotermal ve Mermer Ocağı yapılması planlanan konuya ilişkin açıklama yaptı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın ÇED raporunun olumsuz çıktığına dair sözlerini değerlendiren Sengel, "Umarım doğrudur" dedi.

Başkan Sengel, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"25.7.2019 tarihinde ÇED raporu sunuldu ve çeşitli şekillerde Belevi ve Şirince köy muhtarlarımızın girişimi ile ve de belediyemiz çatısı altında tüm siyasi parti meclis üyeleri, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve ilgililerle bir toplantı gerçekleşti. Bir karar alındı... Tek yürek olacağız, olundu da... Şimdi bugün 'ÇED görüşü olumsuz çıktı' diye havadisler nüksetti... Doğru olduğunu umuyorum. Ancak; Torbalılı sayın milletvekilimiz olayı siyasete sokmaya çalışıp, biz "doğa" derken, "katliam" derken; başka bir mevzuda dans etmeye çaba sarf ediyor. Ama bu oluyor mu şimdi? Canınız sağ olsun...

Bu arada bizim derdimiz hâlâ aynı. Efes, Selçuk hepimizin. Bu kente en çok bu kentte yaşayanlar sahip çıkar... İçten desteklerini bizden esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e, İzmir milletvekillerimize, muhtarlarımıza ve siyasetten uzak tek yürek olan halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Belevi, Şirince ve Gökçealan dahilinde halen devam eden jeotermal girişimleri, maden ve taş ocaklarına ve gözünü bu bakir topraklara diken herkese bir lafımız var: Efes Selçuk tarım ve turizm kentidir. Aksini kabul etmemiz mümkün değil... Bu güzelim kente ve kirlenen çığlık atan Küçük Menderes‘e sahip çıkmak zorundayız... Gelin geleceğimizi kurtarmaya devam edelim. Çünkü “Biz bu toprakları atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan emanet aldık.”