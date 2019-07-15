Selçuk 'Efes'ten pay alamıyor

İzmir'de tarih denince akla Selçuk ve Efes geliyor ancak ören yerlerinden elde edilen gelirden ilçe yararlanamıyor. Ticaret Odası ve Belediye, ilçenin hak ettiği payı alması için gerekli çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Hakkımızı verseler kentin her yerini ayağa kaldıracak gücümüz olur. Bu konuda haykırmak değil hakkımızı almak için çığlık bile atarız." dedi

Halil Özcan - Selçuk Ticaret Odası ve Selçuk Belediyesi, ören yerleri paylarının kaynakta kullanılması talebiyle harekete geçti. Selçuk, bir UNESCO kenti olmasına, Türkiye'nin en büyük ören yerleri gelirlerinin kaynağı olmasına rağmen bu payların nüfus oranında dağıtılması nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Tarihi ilçe, Türkiye turizminin en önemli kaynaklarına Efes, Artemis Tapınağı, Meryem Ana Evi, St Jean Kilisesi gibi tarihi miraslara ev sahipliği yapıyor. Buna rağmen turizm pastasının en küçük dilimine artık razı olmak istemiyor.

Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, konuyu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a iletmiş ancak herhangi bir sonuç alınamadı. Selçuk, 2015 yılında Efes, Ayasuluk Tepesi, Meryem Ana Evi ve Çukuriçi Höyük gibi Selçuk kent sınırları içindeki dört kültür bileşeni ile UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi. Kentin neredeyse yarısının 'dünya mirası' olarak tescil edildiğine dikkat çeken Yolcu, "UNESCO'ya girme sürecinde Selçuk, değeri ölçülemez bu kültür varlıklarının korunması ve sürdürülmesi için taahhütte bulunmuş, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için söz vermiştir. Bu taahhütlerin yerine getirilmesinde ören yerlerinin temizliği ve bakımı gibi öncelikler bulunmaktadır. Ören yerlerinden alınan payların o ören yerinin bulunduğu coğrafi sınırlar içinde kullanılması gerekir ki biz de kültürel varlıklarının temizlik, bakım ve koruma maliyetlerini karşılayalım." dedi.

Hakkımızı istiyoruz

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ören yerlerinden daha fazla pay almak için girişimlere başladıklarını söyledi. Selçuk'ta buram buram bir tarih olduğuna dikkat çeken Sengel, şunları söyledi: Ören yerleri de inanılmaz fazla. Ancak ziyaretlerden gelen gelir yüzde 5 oranında büyükşehire gidiyor. Yüzde 95'ini de Kültür ve Turizm Bakanlığı alıyor. Büyükşehir'e giden paydan da nüfusumuza göre dağılım yapılıyor. Turizme katma değeri bu kadar yüksek olan bir kente bu giriş ücretlerine ilişkin bu pay yetersiz kalıyor ve dolayısıyla kentin her yerini ayağa kaldırabilecek o gelirden mahrum kalmamız sebebiyle gerekli atağı yapamıyoruz. Oysa bizim daha bir çok değerimiz var ortaya çıkabilecek. Bu konuda haykırmak değil çığlık bile atabiliriz. Uzun yıllardan beri ciddi anlamda mağduriyet söz konusu. Selçuk'un hak ettiği payı almasını istiyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da Büyükşehir Beldiyesi'yle sorunları olmadığına dikkat çeken Sengel, "Çıkarılan yasanın hatalı olmasıyla ilgili bir durum var. Bunun tekrar değerlendirilmesini istiyoruz. Sezon çok yoğun geçiyor. Sezon sonrasında yetkili makamlarla görüşeceğiz. Uzlaşacağımızı da umut ediyorum." dedi.