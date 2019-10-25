Selçuk Res'e karşı direnecek

Efes Selçuk'un Sultaniye Köyü'nde yeni kurulması planlanan Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) reaktörleri ile ilgili olarak Efes Selçuk Kent Konseyi, Atatürk Anıtı önünde bir basın açıklaması yaptı.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Sultaniye Köy Muhtarı Selami Üyücü, Efes Selçuk Kent Konseyi Başkanı Atay Tozlu, konsey üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşların katıldığı basın açıklamasında konuşan Başkan Sengel, kararlılık ve direnme çağrısında bulundu.

Kararlıyız

Efes Selçuk Kent Konseyi tarafından düzenlenen basın açıklamasında tüm yurttaşlara çağrıda bulunan Başkan Sengel; "Bu süreçte yapılacak tek şey direnmek ve kararlı olmaktır. Şu anda ÇED Raporundan bahsedemiyoruz. Genel itibariyle RES'ler önce kurulur daha sonra hukuksal kısmı halledilir. Ama o reaktörler oraya kurulduktan sonra kaldırılması mümkün değil. Bu konuda öncelikle Belediye Başkanı olarak bana; kent konseyine, burada bulunan tüm katılımcılara, sermayenin değil, doğanın yanında olanlara büyük bir iş düşüyor. Biz hep beraber Sultaniye Köy Muhtarımız ile birlikte bölge halkının yaşam koşullarının daha da kötüye gitmemesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

İnsana ve doğaya zarar

İnsanın, doğanın ve canlının zarar görebileceği her şeyin karşısında duracaklarını kaydeden Başkan Sengel; "Sultaniye Köyü'nde sadece 35 kişi yaşıyor deyip arkamızı dönemeyiz. Kaldı ki; orada yaşayan insanların da reaktörlerden ciddi anlamda rahatsızlığı var. Gürültünün işitme kaybı başta olmak üzere insan sağlığına, nörolojik yapısına ciddi anlamda zararı olduğunu söylemek gerekiyor; reaktörlere bu kadar yakın mesafede hayvancılığın yapılamayacağını söylemek gerekiyor. Etraftaki bitki örtüsünün tamamen yok olacağını ifade etmek gerekiyor" diye konuştu.

Duyarak öğreniyoruz

Yerel yönetimlerin bu süreçte etkili olmadığını belirten Başkan Sengel; "Bakanlıklar nezdinde giden bir silsile var. Biz bu tür konuları duyumsayarak öğreniyoruz. İşte biz bunun için her zaman kentlerin yerinden yönetilmesi gerektiğini savunuyoruz. Şu anda ben bu kentin belediye başkanı olarak bütün doğaseverler ile bir araya gelerek bu konuda eylem yapmaya, direnmeye çağırıyorum. Bunun planını kent konseyi öncülüğünde hep birlikte yapacağız. Hepimiz doğayla kalalım" şeklinde çağrıda bulundu.

Hukuki süreç sürüyor

Sultaniye Köyü'nde bulunan 5 reaktöre ek olarak yeni kurulması planlanan 5 reaktöre karşı kamuoyu oluşturmak ve halkı bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Efes Selçuk Kent Konseyi Başkanı Atay Tozlu, rüzgar enerjisi üreten reaktörlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değindi. Tozlu; "Bundan 3-4 yıl önce de Sultaniye Köyü'nde kurulan RES'lerle ilgili olarak yürütülen hukuk mücadelesi sonuçlanmadı. Şimdi var olan 5 reaktörün yanına yenilerinin kurulması planlanıyor" dedi. Uzunluğu 80 metreyi bulan reaktör kanatlarının çalışmaya başladığı zaman çevrede büyük bir gürültü kirliliği oluşturduğunu hatırlatan Tozlu; RES'lerin oluşturduğu sıcaklık değişimi sebebiyle kuşların göç yollarının değişmesine, bunun da kentin kuşlar açısından zengin olan hayvan popülasyonuna zarar verdiğini söyledi.